前新竹縣長陳進興辭世 楊文科追憶奠基城市發展

前新竹縣長陳進興5日辭世，享壽93歲。新竹縣長楊文科今天說，聞訊深感哀悼不捨，陳進興任內以前瞻眼光推動縣治遷建，選定竹北並以區段徵收打造新縣治，奠定城市發展藍圖。

依據新竹縣政府、立法院官網資料，陳進興為親民黨籍，曾任第5屆立法委員，為新竹縣第9、10屆縣長。

楊文科日前透過文字指出，他在1988年曾陪同陳進興前往日本、韓國考察科學園區，當時陳進興為推動新竹科學園區第二期開發全力以赴，陳進興深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展，仍選擇堅定執行政策，承擔所有壓力與責任。

楊文科提到，陳進興為新竹縣公共建設與地方治理奠定重要基礎，而縣政不只是建設與制度的堆疊，更是一種精神的傳承，讓後人能走得穩、走得遠。

楊文科表示，陳進興的功業足以奠定歷史地位，感謝陳進興為新竹縣所做的貢獻，將化為持續推動新竹縣前行的力量。

陳進興家屬日前於報紙刊登內容指出，陳進興於12月5日在家人陪伴下走完豐富且精彩的人生，享壽93歲，家人們與陳進興道愛、道謝與道別。