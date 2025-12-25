快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

前新竹縣長陳進興辭世 楊文科追憶奠基城市發展

中央社／ 新竹縣25日電

前新竹縣長陳進興5日辭世，享壽93歲。新竹縣長楊文科今天說，聞訊深感哀悼不捨，陳進興任內以前瞻眼光推動縣治遷建，選定竹北並以區段徵收打造新縣治，奠定城市發展藍圖。

⭐2025總回顧

依據新竹縣政府、立法院官網資料，陳進興為親民黨籍，曾任第5屆立法委員，為新竹縣第9、10屆縣長。

楊文科日前透過文字指出，他在1988年曾陪同陳進興前往日本、韓國考察科學園區，當時陳進興為推動新竹科學園區第二期開發全力以赴，陳進興深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展，仍選擇堅定執行政策，承擔所有壓力與責任。

楊文科提到，陳進興為新竹縣公共建設與地方治理奠定重要基礎，而縣政不只是建設與制度的堆疊，更是一種精神的傳承，讓後人能走得穩、走得遠。

楊文科表示，陳進興的功業足以奠定歷史地位，感謝陳進興為新竹縣所做的貢獻，將化為持續推動新竹縣前行的力量。

陳進興家屬日前於報紙刊登內容指出，陳進興於12月5日在家人陪伴下走完豐富且精彩的人生，享壽93歲，家人們與陳進興道愛、道謝與道別。

延伸閱讀

客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

不只事後調閱 監視器可預警攔阻異常！楊文科啟動「智慧守護之眼」

行政院不副署財劃法竹縣預算短缺56億 楊文科表遺憾盼中央盡速溝通

相關新聞

拱天宮拜「平安斗、文昌斗」 今起開放登記 逾千人參加現場抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」今天清晨在拱天宮餐廳大樓現場領單填寫，廟方考量斗燈數量有限且不鼓勵民眾...

客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓...

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

新竹縣公共圖書館發展委員會邀集全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景，縣長楊文科在會中宣布新竹縣立總圖書館預計民國115...

影／媽祖保佑...白沙屯拜平安斗、文昌斗 湧入信眾抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度盛事拜斗，今天抽籤平安斗、文昌斗，大批信眾不畏寒風細雨投單，廟方抽出中籤，個個開心媽祖保佑全...

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動...

賴香伶接苗副縣長 提前藍白合

明年縣市長選舉，地方藍白合受注目。苗栗縣長鍾東錦昨宣布邀民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任第2副縣長，苗栗藍白合作更緊密。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。