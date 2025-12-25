快訊

拱天宮拜「平安斗、文昌斗」 今起開放登記 逾千人參加現場抽籤

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」服務，今天上午8點起正式辦理抽籤作業。圖／民眾提供
拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」服務，今天上午8點起正式辦理抽籤作業。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」今天清晨在拱天宮餐廳大樓現場領單填寫，廟方考量斗燈數量有限且不鼓勵民眾多日辛苦排隊，採投單抽籤辦理登記；不過，仍吸引許多來自外地信眾提前到場排隊，現場熱鬧滾滾。

⭐2025總回顧

今天上午8點起，廟方正式辦理抽籤作業，有多位遠從北高兩地揪團首次前來拜「平安斗」的信眾，心情都顯得很興奮，而第一位被抽中者則是一名來自台中市的婦人，她開心地說，昨（24）日晚間8點多就來排隊，「媽祖真的也很照顧我」。

拱天宮總幹事陳春發說，廟方於今天凌晨3點到7點審單吸引超過1100多人到場，抽籤被抽到的信眾可點一個斗燈或最多點兩個斗燈，今年因提前一周作業以避開元旦人潮，過程順利，預計年前總數共約3000盞的「平安斗」、「文昌斗」能悉數登記額滿。他強調，沒抽到信眾不要難過，媽祖婆慈悲一樣會保佑眾人平安。

白沙屯拱天宮於每年受理信眾點斗燈，除消災解厄，也祈求全家平平安安；另提供光明燈、太歲燈服務，也將於明年1月1日上午8時起開放現場登記，且僅接受本人親自到場辦理，不提供電話、網路或其他代辦方式，提醒信眾所有拜斗及點燈作業均以廟方現場公告為準，請勿輕信非官方管道訊息，以免遭不肖人士詐騙。

拱天宮拜「平安斗」、「文昌斗」服務，今年提前一周作業以避開元旦人潮，預計年前總數共約3000盞斗燈能悉數登記額滿。圖／拱天宮提供
拱天宮拜「平安斗」、「文昌斗」服務，今年提前一周作業以避開元旦人潮，預計年前總數共約3000盞斗燈能悉數登記額滿。圖／拱天宮提供
陳春發也提醒信眾，所有拜斗及點燈作業均以廟方現場公告為準，請勿輕信非官方管道訊息，以免遭不肖人士詐騙。圖／民眾提供
陳春發也提醒信眾，所有拜斗及點燈作業均以廟方現場公告為準，請勿輕信非官方管道訊息，以免遭不肖人士詐騙。圖／民眾提供

拱天宮 媽祖 白沙屯

相關新聞

客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓...

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

新竹縣公共圖書館發展委員會邀集全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景，縣長楊文科在會中宣布新竹縣立總圖書館預計民國115...

影／媽祖保佑...白沙屯拜平安斗、文昌斗 湧入信眾抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度盛事拜斗，今天抽籤平安斗、文昌斗，大批信眾不畏寒風細雨投單，廟方抽出中籤，個個開心媽祖保佑全...

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動...

賴香伶接苗副縣長 提前藍白合

明年縣市長選舉，地方藍白合受注目。苗栗縣長鍾東錦昨宣布邀民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任第2副縣長，苗栗藍白合作更緊密。

