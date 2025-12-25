拱天宮拜「平安斗、文昌斗」 今起開放登記 逾千人參加現場抽籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮明年度拜「平安斗、文昌斗」今天清晨在拱天宮餐廳大樓現場領單填寫，廟方考量斗燈數量有限且不鼓勵民眾多日辛苦排隊，採投單抽籤辦理登記；不過，仍吸引許多來自外地信眾提前到場排隊，現場熱鬧滾滾。

今天上午8點起，廟方正式辦理抽籤作業，有多位遠從北高兩地揪團首次前來拜「平安斗」的信眾，心情都顯得很興奮，而第一位被抽中者則是一名來自台中市的婦人，她開心地說，昨（24）日晚間8點多就來排隊，「媽祖真的也很照顧我」。

拱天宮總幹事陳春發說，廟方於今天凌晨3點到7點審單吸引超過1100多人到場，抽籤被抽到的信眾可點一個斗燈或最多點兩個斗燈，今年因提前一周作業以避開元旦人潮，過程順利，預計年前總數共約3000盞的「平安斗」、「文昌斗」能悉數登記額滿。他強調，沒抽到信眾不要難過，媽祖婆慈悲一樣會保佑眾人平安。