客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光（右三）榮獲教育部藝術教育貢獻獎，縣長楊文科（中）特別在縣府主管會報頒發表揚狀。圖／新竹縣政府提供
新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓著，榮獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎，縣長楊文科特別在縣府主管會報頒發表揚狀，肯定他60多年來堅守文化現場、培育後進的努力和成就。

教育部10月底公布藝術教育貢獻獎名單，新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光榮獲活動奉獻獎，楊文科12月23日在縣府公開表揚， 田文光也現場吹奏經典曲目「十八摸」，展現精湛純熟的嗩吶技巧，獲得滿堂彩。

新竹縣政府文化局指出，田文光出身傳統音樂世家，10歲開始學習北管，16歲投入客家八音學習，長年活躍於戲班、宗教與民俗音樂場域；31歲積極走入社區、校園與傳統音樂團體授課，將音樂帶進教育現場，也參與監獄教化課程，並持續編撰教材、創新教學方式，使傳統藝術在當代社會中持續活絡發展。田文光一生心血投入客家八音與北管音樂的傳承與教育，不僅讓珍貴的傳統藝術得以延續，更透過藝術教育將文化的力量帶進社會各個角落。

楊文科表示，現今客家八音幾乎快絕傳，但縣府持續全力扶持八音團，目前在竹北、峨眉、北埔、關西及寶山等鄉鎮市的學校積極推廣，讓學生有機會學習八音的吹、拉、打、唱，期盼更多八音團誕生，這些傳統音樂功夫實在了不起，田文光榮獲教育部藝術教育貢獻獎可說實至名歸。今年適逢「歐洲台灣文化年」，新竹縣首度受邀出訪，由田文光帶領田屋北管八音團、新竹北埔八音團與銅好重奏團共同登上國際舞台，讓世界聽見來自台灣、來自客家的文化之聲，展現新竹縣深厚的文化底蘊。

新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存與教學推廣。圖／新竹縣政府提供
新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存與教學推廣。圖／新竹縣政府提供
新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光（右）榮獲教育部藝術教育貢獻獎，縣長楊文科特別在縣府主管會報頒發表揚狀。圖／新竹縣政府提供
田文光在縣府表揚現場吹奏經典曲目「十八摸」，展現精湛純熟的嗩吶吹奏技巧。圖／新竹縣政府提供
