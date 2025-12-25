快訊

竹縣總圖明年底啟用 楊文科：屆時全縣有11座同步啟動空間升級

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（右）主持新竹縣公共圖書館發展委員會，會中宣布總圖明年底開館，將引領11座圖書館全面升級。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（右）主持新竹縣公共圖書館發展委員會，會中宣布總圖明年底開館，將引領11座圖書館全面升級。圖／新竹縣政府提供

新竹縣公共圖書館發展委員會邀集全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景，縣長楊文科在會中宣布新竹縣立總圖書館預計民國115年底啟用，屆時全縣將有11座圖書館同步啟動空間升級，開啟竹縣閱讀新紀元。

楊文科12月23日主持公共圖書館發展委員會，強調竹縣自109年推動公共圖書館發展委員會以來，新竹縣閱讀成果豐碩，全縣藏書量已提升至人均2冊，115年度全縣公共圖書館購書預算編列3826萬餘元，各館並將全面邁向RFID智慧化建置，透過自動借書機、APP、跨縣市一證通及超商借還書等服務，讓圖書館深度融入居民日常。

楊文科強調，閱讀是城市進步的動力，為提供更優質的閱讀場域，縣府積極爭取資源，在教育部及客委會支持下，今年開始有7座鄉鎮圖書館陸續動工翻新、3座鄉鎮級圖書館及圖書室空間新建計畫進入規畫設計階段。此外，現有文化局圖書館將肩負新使命，轉型為「兒少主題圖書館」，除教育部補助外，縣府自籌並編列1.53億元預算投入整建。這場橫跨全縣的空間革命，將讓圖書館從單純的藏書空間，蛻變為兼具美學與機能的「社區文化客廳」，開啟竹縣閱讀的新里程碑。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，感謝縣議會對縣府編列的115年度閱讀預算大力支持，促使縣款補助鄉鎮市立圖書館設備空間改造預算提升至500萬元，並編列200萬元閱讀活動推廣補助經費，期盼透過軟體及硬體資源縣款挹注，為鄉鎮市立圖書館改造及閱讀推廣加把勁。此外，呼應智慧科技時代來臨，縣級圖書館自114年起大幅編列電子書購書預算，116年起鄉鎮圖書館編列電子書採購預算，共同充實新竹縣公共圖書館電子書館藏，未來將持續精進館藏及服務的質與量，將豐富的閱讀力轉化為厚實的城市競爭力。

朱淑敏指出，期盼透過軟硬體的全面翻新，新竹縣的圖書館未來將不再只是靜態的閱覽室，而是成為縣民學習、社交與激盪創意的首選生活空間，引領新竹縣邁向文化與科技共融的高品質生活。

新竹縣政府文化局圖書館肩負新使命，未來將轉型為「兒少主題圖書館」。記者胡蓬生／攝影
新竹縣政府文化局圖書館肩負新使命，未來將轉型為「兒少主題圖書館」。記者胡蓬生／攝影
新竹縣長楊文科（左）主持新竹縣公共圖書館發展委員會，與全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（左）主持新竹縣公共圖書館發展委員會，與全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景。圖／新竹縣政府提供

新竹縣公共圖書館發展委員會邀集全縣鄉鎮市長及圖書館長共同規畫閱讀願景，縣長楊文科在會中宣布新竹縣立總圖書館預計民國115...

