影／媽祖保佑...白沙屯拜平安斗、文昌斗 湧入信眾抽籤
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度盛事拜斗，今天抽籤平安斗、文昌斗，大批信眾不畏寒風細雨投單，廟方抽出中籤，個個開心媽祖保佑全家平安。
拱天宮因斗燈搶走，拱天宮管理委員會為了錯開元旦人潮，今年提早1周作業，今天釋出平安斗1450斗、文昌斗196斗，凌晨3點到上午7點投單，各等地信眾漏夜趕到，最遠從澎湖，昨天晚上就搭機先到台北住宿，希望抽中平安斗媽祖保佑，雖寒風細雨，現場氣氛熱絡。
上午8點公開抽籤，掌聲此起彼落，第一名中籤者激動開心，她說，去年就中籤，經常到拱天宮拜斗，被抽中第一名開心，媽姐保佑全家平安。
拱天宮指出，光明燈、太歲燈及文昌燈等點燈服務，將於明年1月1日上午8點起開放現場登記，僅接受本人親自到場辦理，不提供電話、網路或其他代辦方式，所有拜斗及點燈作業均以廟方現場公告為準，請勿輕信非官方管道訊息，以免遭不肖人士詐騙。
