快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
教育方面，市府聚焦學區檢討、擴校增班與校校均質化，同時成立全國第二所數位實驗高中。圖／新竹市政府提供
教育方面，市府聚焦學區檢討、擴校增班與校校均質化，同時成立全國第二所數位實驗高中。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動，競選政見整體落實率達8成，已推動數位實驗高中、新竹通APP、智慧停車柱、好孕補助、到宅坐月子、擴大敬老愛心卡與弱勢長者營養金等。

⭐2025總回顧

教育方面，市府聚焦學區檢討、擴校增班與校校均質化，落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」，3年來增改建15棟校舍、2棟活動中心，改善運動場館、通學步道與操場，補助高中增班14班、特教與藝術教育空間，同時成立全國第二所數位實驗高中，並投入逾10億元改善營養午餐與教學環境。

交通方面則成立改善小組，市府表示，3年改善518處易肇事路口、開闢7條新道路，完成實體與標線型人行道逾2.1萬公尺，路平改善64萬平方公尺，並建置智慧停車柱、公車站牌與充電樁。市府指出，每十萬人口事故數下降11.1%。公共運輸新增先導公車、Ubike站點與共享機車，提升多元運具便利性。

社福政策以育兒與長者照顧為核心，生育津貼提高至每胎3萬元，托育補助大幅加碼，並預計明年3月起育兒津貼每月再加碼1000元。規畫新增公共托嬰中心與親子館。長者福利方面，敬老愛心卡點數提升至800點，設置91處共餐據點，並推動弱勢長者營養金與長照A、B、C級服務據點布建。

文化政策方面兼顧保存與活化，3年啟動18案古蹟修繕，新增古蹟與歷史建築，辦理逾2100場藝文活動。永續方面發布2050淨零排放白皮書，推動焚化爐升級、廚餘堆肥處理及ESG媒合平台，並改造多處公園綠地，強化城市環境品質。

城市行銷則結合科技、文化與觀光推動，辦理賞花季、兒藝節、動漫節、風箏節等活動，主打「山、湖、海」特色，3年吸引1072萬人次。另推出假日觀光巴士與購物節，帶動消費逾百億元，並自2024年起累計獲得40餘座國際獎項，提升城市能見度。

重大建設方面，市府推動關埔空橋、北門市場與漁港直銷中心改建、香山濕地海洋保育教育中心及棒球場改善，並與中央合作興建2503戶社會住宅。另啟動中油油庫市地重畫，釋出科技商務用地並配置公共設施，作為城市轉型的重要基礎。

社福政策以育兒與長者照顧為核心，生育津貼提高至每胎3萬元，托育補助大幅加碼。圖／新竹市政府提供
社福政策以育兒與長者照顧為核心，生育津貼提高至每胎3萬元，托育補助大幅加碼。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，競選政見整體落實率達8成，已推好孕補助、到宅坐月子等。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，競選政見整體落實率達8成，已推好孕補助、到宅坐月子等。圖／新竹市政府提供
城市行銷則結合科技、文化與觀光推動，辦理賞花季、兒藝節、動漫節、風箏節等活動。圖／新竹市政府提供
城市行銷則結合科技、文化與觀光推動，辦理賞花季、兒藝節、動漫節、風箏節等活動。圖／新竹市政府提供
交通政策方面，市府表示，3年改善518處易肇事路口、開闢7條新道路，完成實體與標線型人行道逾2.1萬公尺。圖／新竹市政府提供
交通政策方面，市府表示，3年改善518處易肇事路口、開闢7條新道路，完成實體與標線型人行道逾2.1萬公尺。圖／新竹市政府提供

高虹安

延伸閱讀

雪山三六九山莊重建觸礁 建築師感嘆十年一場空

金正恩批美韓核潛艦計畫 視察飛彈試射與核潛艦工程

黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略

基隆南榮路改善人車爭道 第二階段280公尺人行道拓寬將完工

相關新聞

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動...

賴香伶接苗副縣長 提前藍白合

明年縣市長選舉，地方藍白合受注目。苗栗縣長鍾東錦昨宣布邀民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任第2副縣長，苗栗藍白合作更緊密。

桃園第2市政園區選址 落腳中路

桃園市第二市政園區討論評估多年，市長張善政昨在就職3周年記者會宣布，將落腳未來台鐵地下化的中路車站附近，市府將配合周邊都...

竹縣啟動智慧守護之眼 監視器將導入AI預警

台北日前發生隨機攻擊事件，引發社會高度關注。新竹縣長楊文科為強化治安防護能量，昨宣布啟動「智慧守護之眼」計畫，將導入AI...

就職3周年報告施政成果 鍾東錦：此刻是苗栗縣史最團結時刻

苗栗縣政府今天在巨蛋體育館舉辦縣長鍾東錦就職3周年記者會，向鄉親報告施政成果及未來展望，他強調成功是日復一日點滴努力的累...

竹南后厝仔牽罟 苗縣首件傳統知識與實踐無形文資

苗栗縣政府文化觀光局今天表示，審議通過登錄「竹南后厝仔牽罟」為苗栗縣首件「傳統知識與實踐」無形文化資產，並認定「苗栗縣天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。