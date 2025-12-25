新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

新竹市長高虹安今上任滿3周年，以「安居科技城」為願景，推動城市轉型與建設升級，3年來平均每2天就有一項公共工程完成或啟動，競選政見整體落實率達8成，已推動數位實驗高中、新竹通APP、智慧停車柱、好孕補助、到宅坐月子、擴大敬老愛心卡與弱勢長者營養金等。

教育方面，市府聚焦學區檢討、擴校增班與校校均質化，落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」，3年來增改建15棟校舍、2棟活動中心，改善運動場館、通學步道與操場，補助高中增班14班、特教與藝術教育空間，同時成立全國第二所數位實驗高中，並投入逾10億元改善營養午餐與教學環境。

交通方面則成立改善小組，市府表示，3年改善518處易肇事路口、開闢7條新道路，完成實體與標線型人行道逾2.1萬公尺，路平改善64萬平方公尺，並建置智慧停車柱、公車站牌與充電樁。市府指出，每十萬人口事故數下降11.1%。公共運輸新增先導公車、Ubike站點與共享機車，提升多元運具便利性。

社福政策以育兒與長者照顧為核心，生育津貼提高至每胎3萬元，托育補助大幅加碼，並預計明年3月起育兒津貼每月再加碼1000元。規畫新增公共托嬰中心與親子館。長者福利方面，敬老愛心卡點數提升至800點，設置91處共餐據點，並推動弱勢長者營養金與長照A、B、C級服務據點布建。

文化政策方面兼顧保存與活化，3年啟動18案古蹟修繕，新增古蹟與歷史建築，辦理逾2100場藝文活動。永續方面發布2050淨零排放白皮書，推動焚化爐升級、廚餘堆肥處理及ESG媒合平台，並改造多處公園綠地，強化城市環境品質。

城市行銷則結合科技、文化與觀光推動，辦理賞花季、兒藝節、動漫節、風箏節等活動，主打「山、湖、海」特色，3年吸引1072萬人次。另推出假日觀光巴士與購物節，帶動消費逾百億元，並自2024年起累計獲得40餘座國際獎項，提升城市能見度。