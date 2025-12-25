竹縣啟動智慧守護之眼 監視器將導入AI預警

台北日前發生隨機攻擊事件，引發社會高度關注。新竹縣長楊文科為強化治安防護能量，昨宣布啟動「智慧守護之眼」計畫，將導入AI主動預警技術，偵測異常行為、詐欺車手及異常噪音即時通報，以利相關單位迅速處置，將治安防禦模式由守轉攻。

楊文科前天召集警察局及明年將成立的數位發展處討論，如何透過數位治理強化治安，會中提到主動預警系統非做不可，將由新成立的數位發展處處長劉奕帆領軍，啟動「智慧守護之眼」計畫。

該計畫運用邊緣運算（Edge AI）與大語言模型（LLM）技術，改變傳統監視器僅能被動取證的限制，賦予監控系統即時分析能力，將治安防禦由「事後調閱」升級為「即時攔阻」。

劉奕帆說明，該系統研擬鎖定異常行為、詐欺車手及異常噪音主動偵測，防護範圍更希望延伸至公共托嬰中心、公園與高車流路段。在幼兒場域，系統可自動識別跌倒或長時間哭泣等危險信號，縮短救援反應時間，並採取「去識別化」技術嚴格保護縣民隱私。

楊文科說，治安維護必須實體警力與數位科技雙管齊下，他也指示地方警力打破界限，直接進入車站月台與營運範圍巡查，不容治安管轄模糊灰色地帶；針對即將到來的跨年晚會、元旦升旗等大型活動，以及轄內3大主題樂園，警察局也完成安檢部署與蒐證器材設置，提升安全保障。