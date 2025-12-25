桃園第2市政園區選址 落腳中路

桃園市第二市政園區討論評估多年，市長張善政昨在就職3周年記者會宣布，將落腳未來台鐵地下化的中路車站附近，市府將配合周邊都市計畫整體開發，預計2031年啟動整體工程。不少民代肯定選址交通便捷且結合議會，但建議先做周邊道路配套、空間規畫，讓人民有感。

前市長鄭文燦任內曾委外評估第二行政園區合適場址，地點包括桃園、八德區交界的國際路中路1-16號埤塘附近，及捷運綠線G12、G13車站周邊，但未定案。市長張善政上任後，都發局將2案送都市計畫給內政部審議，經謹慎篩選1年，昨確定落腳中路車站附近，該區現況為大片農地。

「中路那邊有非常大的埤塘，行政園區簡直是依山傍水。」張善政說，有政界前輩曾說在桃園待了大半輩子，對桃園最期待的就是要有個行政園區，這句話他一直放在心裡，如今確定選址，未來將有市府、市議會進駐，周邊還有完整的生活機能，比其他縣市的行政大樓有過之而無不及。

民進黨市議員黃瓊慧、張曉昀肯定，第二市政園區納入議會遷址。不過，黃瓊慧認為，中路地區上下班交通壅塞，希望市府盡快啟動國際路延伸至南平路的計畫，張曉昀也希望，市府做好長遠需求的空間規畫，真正落實便民、提高行政效率，而不是只唱高調。

中壢區的國民黨市議員梁為超支持選址在桃園中路，未來鐵路地下化以後，市政園區可藉由大眾運輸系統抵達，以利洽公往返；無黨籍市議員謝美英同樣肯定選址交通便捷，並能藉此更新現有鐵道周邊廊帶，但希望市府要加快腳步推進，也要避免助長房地產不當炒作。

都發局說明，中路車站整體開發區約125公頃，第二市政園區用地約占7.68頃，還會有社宅與可負擔住宅等，周邊沿著鐵路下地後的園道軸線，規畫讓國際級金融服務、大型商業設施進駐，打造桃園未來行政與商業樞紐。

市府指出，中路車站預計2034年9月通車，中路車站整體開發區預計2027年完成都市計畫審定，目標在鐵路地下化綠園道完成時，同步完成第二市政園區工程。