賴香伶接苗副縣長 提前藍白合

明年縣市長選舉，地方藍白合受注目。苗栗縣長鍾東錦昨宣布邀民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任第2副縣長，苗栗藍白合作更緊密。

「意外也很榮幸。」賴香伶昨出席鍾東錦就職3周年記者會，對於接到鍾邀請擔任副縣長，她說，全力以赴替家鄉服務；至於「藍白合」，她認為重點在政見、政策融合。

對此人事安排，民眾黨主席黃國昌直言「有點驚訝」，他說，雙方原說好明年3月才會公布，賴目前還是民眾黨政策會執行長，會持續負責與國民黨智庫對接、完成2026年地方選舉共同政見，「不會有任何影響」。苗栗綠營則表示，「還要觀察檢視」，縣民期待的是務實做事，而非政治交換或還人情。