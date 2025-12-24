就職3周年報告施政成果 鍾東錦：此刻是苗栗縣史最團結時刻

苗栗縣政府今天在巨蛋體育館舉辦縣長鍾東錦就職3周年記者會，向鄉親報告施政成果及未來展望，他強調成功是日復一日點滴努力的累積，任內將貫徹「觀光科技新都心」的施政主軸，未來持續帶領縣府團隊以行動落實縣政藍圖，以決心開創璀璨新局。

就職記者會由苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團、新樂舞舞團演出揭開序幕，鍾東錦與妻子陳美琦、女兒鍾可可一家三口，和副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山及縣府團隊進場，前縣長徐耀昌、立委陳超明、邱鎮軍、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶、副議長張淑芬、各選區議員、鄉鎮市長、代表會主席、農漁會三巨頭、醫院、金融機構、工商企業、機關、勞工、觀光團體、協會等單位主管、首長，一同觀賞3年施政成果影片，鍾可可專程從美國飛回台灣，送上一束花為老爸加油打氣。

鍾東錦感謝鄉親對縣政的支持，還有立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌、副議長張淑芬及所有議員監督、各鄉鎮市長通力合作，讓苗栗正一步一腳印走在正確、進步的道路上，有大家做後盾，縣府團隊在推動各項建設時更有信心、底氣，帶領苗栗持續向前。

他強調，苗栗要感謝各企業的支持，其中打造國際知名陶瓷品牌「瓷林」、創辦協和慈善基金會的林光清董事長，自2017年以來對縣府捐款支持學校軟硬體設施、文教活動的金額已破億，明年國立陽交大與縣府合作在高鐵特定區設「苗栗校區」提供學士後課程，培養更多高科技人才；附設的實驗高中會往下延伸至國中、小學、幼兒園，完成教育一條龍的完善教育體系，這方面也獲林董事長的支持。

鍾東錦強調，目前是苗栗縣政治史上最團結的時刻，農漁會系統、社區、社團等各界支持力挺、信任，才有今天3周年的縣政成果發表；苗栗沒有反對黨只有友黨，除兩席立委在中央幫忙，議會團隊也為苗栗出謀劃策，感謝很多議員給予寶貴意見與鞭策督導、18鄉鎮市長參與縣務會議，及時解決地方問題。