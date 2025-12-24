聽新聞
竹南后厝仔牽罟 苗縣首件傳統知識與實踐無形文資
苗栗縣政府文化觀光局今天表示，審議通過登錄「竹南后厝仔牽罟」為苗栗縣首件「傳統知識與實踐」無形文化資產，並認定「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」為保存團體。
文觀局指出，「牽罟」是沿海地區歷史悠久的傳統漁撈技術，漁民利用舢舨將漁網拉到沿岸近海投入，眾人齊力將罟網抬到潮水線，趁漲潮將罟繩拉回海灘，從網尾的網袋取出漁獲；此種漁法隨時代變遷逐漸式微，現存多以觀光體驗為主，苗栗縣僅有竹南后厝仔的「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」維持股東制，每年仍會下海捕魚，實踐傳統作業方式。
「竹南后厝仔」是現今竹南鎮天文里舊地名。文觀局表示，當地居民傳承古老漁法相關知識，維持共同作業的經濟性捕撈，參與者才能分配漁獲或銷售收入，並保留傳統牽罟信仰習慣，顯著反映族群或地方與環境互動下形塑之生活特色。
此外，牽罟漁法兼顧環境保護與永續生態理念，現今保存者有保存維護及傳承意願，組織健全，社區凝聚力強，展現地方文化的獨特性與完整性。
文觀局指出，「竹南后厝仔牽罟」經審議通過，成為苗栗縣首件登錄「傳統知識與實踐」無形文化資產，並認定「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」為保存團體，將依文化資產保存法規定辦理公告，登錄後將啟動推動保存維護計畫，搭配苗栗慢魚海岸、社區營造等相關計畫，讓珍貴文化資產能世代傳承並永續發展。
