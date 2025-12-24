快訊

影／鍾東錦宣布邀她出任苗栗第二副縣長 賴香伶：全力以赴

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民眾黨不分區前立委賴香伶（中）上午以民眾黨苗栗縣黨部主委身分，參加苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，受邀上台致詞。記者胡蓬生／攝影
民眾黨不分區前立委賴香伶（中）上午以民眾黨苗栗縣黨部主委身分，參加苗栗縣長鍾東錦就職三周年記者會，受邀上台致詞。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣鍾東錦今天舉辦就職3周年記者會，會後宣布將邀民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任苗栗第二副縣長，鍾推崇賴香伶是苗栗縣三義鄉子弟，過去立委任內就為苗栗家鄉付出許多，表現有目共睹，很高興能邀她加入縣府團隊，協調跨局處業務，縣政推展將會更快速。

⭐2025總回顧

鍾東錦表示，3年前他競選縣長最困難時，別人對他都避之唯恐不及，但當時台北市長柯文哲願接待並與他會面，他深感欠柯市長一份人情，昨天他與柯前主席、現任主席黃國昌都通過電話，這次民眾黨又將優秀人才「借將」給苗栗，非常感謝，未來縣府團隊除了2名副縣長，加上他和秘書長、副秘書長共有5人可分工協調跨局處業務，縣政發展必定加速。

鍾東錦邀民眾黨重要幹部加入縣府領導高層，被外界視為下次地方選舉、總統大選「藍白合」在苗栗已成形，鍾東錦在3周年記者會後受訪表示，藍白合是國民黨、民眾黨中央處理的事，相信鄭麗文、黃國昌2位主席已談好，他沒有意見。

賴香伶表示，她突然接到鍾縣長邀請擔任副縣長，覺得很意外，但也感到榮幸，大家立場都是為家鄉服務，在什麼工作崗位就應扮演好什麼角色，未來將全力以赴。外界關心的「藍白合」，她認為國人最期待的是政黨間的合作，藍白合的未來進程，最重要的是政見、政策的融合，她也發現鍾縣長的一些政策，都與民眾黨相當吻合。

民進黨苗栗縣黨部主席陳詩弦則認為，縣府團隊人事應是取決於專業和責任，應是回應選民的需求，而非選舉怎麼「排」，縣民現在期待的是務實、肯做事、能解決問題的團隊，不是政治交換或還人情，未來民進黨議會黨團會針對此檢視。

民進黨苗栗縣議員陳光軒表示，賴香伶過去爭取勞工權益，是個優秀人才，她此次要出任副縣長，大家會檢視她對縣政的熟稔度，而非為還民眾黨人情就草率行事，讓人不免認為藍白合是酬庸政治的開始，這部分日後都要再觀察檢視。

「這樣安排很好啊！」苗栗縣副議長張淑芬表示，國民黨苗栗縣黨部主委、議長李文斌目前人在泰國，她先前和議長討論過，覺得邀賴擔任副縣長，有助於苗栗縣南、北的平衡，跨黨派合作只要是為地方發展，都是好事，鄉親也樂觀其成。

民眾黨不分區前立委賴香伶（左）上午以民眾黨苗栗縣黨部主委身分參加苗栗縣長鍾東錦（右）就職三周年記者會，受邀上台致詞。記者胡蓬生／攝影
民眾黨不分區前立委賴香伶（左）上午以民眾黨苗栗縣黨部主委身分參加苗栗縣長鍾東錦（右）就職三周年記者會，受邀上台致詞。記者胡蓬生／攝影

藍白合 民眾黨 鍾東錦 賴香伶 苗栗縣 黃國昌 國民黨 鄭麗文

影／鍾東錦宣布邀她出任苗栗第二副縣長 賴香伶：全力以赴

