假期將至！倒垃圾免煩惱 桃市環保局：垃圾車將依平日班表收運

行憲紀念日與元旦假期接連到來，桃園市環境管理處今表示，為讓市民在假期中無需為垃圾排出煩惱，已完成相關收運調度，垃圾車將依平日班表行駛。市民只需照常時間排出垃圾，連假期間的清潔隊仍正常收運不中斷。

環管處指出，年底至跨年期間，垃圾量會較平日提升。過往節慶期間的清運經驗顯示，垃圾量在大型連假前後常會增加至平日的1.7倍，清潔隊需持續投入人力與車輛，維持原有作業節奏，讓各區垃圾收運不受連假影響。

環管處長張書豪提醒，跨年夜民眾常會施放煙火，未燃燒的鞭炮及煙火需先完全浸水，使火藥失效後再丟入垃圾車；燃燒的餘燼或炮屑也應確認完全熄滅並浸水後再排出，以避免引發火災或爆炸；煙火廢棄物若未妥善處理，極易在垃圾壓縮過程中引發危險，呼籲民眾務必提高警覺。

另呼籲民眾應落實垃圾分類與資源回收，廚餘務必瀝乾後再排出，鋰電池、行動電源、玻璃瓶等易燃或易爆物品應獨立交付資源回收車，避免將危險物混入一般垃圾造成意外，確保垃圾車與清潔隊員作業安全。

張書豪表示，節慶期間的垃圾收運規畫包含加強清運、定點收受家庭垃圾及大型廢棄物預約等措施，均已持續推動多年，讓連假期間的收運服務能維持與平日相同的運作水準，民眾可多加利用「桃園垃圾車」APP即時掌握收運動態，也可至環管處官方網站查詢車輛位置。