「感謝民眾黨願借將」鍾東錦就職3週年 宣布苗栗第2副縣長人選賴香伶

苗栗縣長鍾東錦今天在就職3週年記者會中，宣布將由民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶擔任苗栗縣第2副縣長，他感謝民眾黨允肯「借將」，讓優秀人才回鄉服務。

地方制度法修正後，縣市政府可新增1名副縣市長。鍾東錦於11月間在議會答詢時曾說，第2副縣長屬意人選具「跨黨派」且出身三義鄉等條件，當時外界即揣測應該就是賴香伶；如今鍾東錦宣布這項人事案，預計明年3月配合縣府組織調整一併上路。

苗栗縣長鍾東錦就職3週年記者會暨縣政成果發表交流活動，上午在苗栗巨蛋體育館舉行，邀請縣議會、各鄉鎮市長、代表會等政界及農漁會、工商企業、醫療、教育界等代表約500人與會，立委陳超明、邱鎮軍、前苗栗縣長徐耀昌、協和慈善基金會創辦人林光清、京元電子董事長李金恭等人均出席；賴香伶也以台灣民眾黨苗栗縣黨部主委身分到場。

鍾東錦率各局處團隊上台分享3年來建設規劃與成果，透過招商引資、建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療長照、族群共榮及青年扶持，布局縣政藍圖，實現苗栗願景。他強調，縣政能夠順利推動，要感謝的人太多，會帶領縣府團隊夥伴盡心盡力把苗栗建設得更好。

鍾東錦會後接受媒體聯訪表示，他邀請賴香伶加入縣府團隊擔任副縣長，獲得民眾黨前、現任主席柯文哲和黃國昌允肯，感謝民眾黨願意「借將」，讓優秀人才回鄉到苗栗服務。

鍾東錦說，賴香伶是苗栗子弟，過去在立法院表現及對苗栗縣的付出照顧有目共睹，有賴香伶來幫忙縣府協調業務會有更多人手，將來包括他自己、2名副縣長、秘書長及新任副秘書長5人進行局處協調，相信縣政推動速度會更快，分際拿捏更好，相信「苗栗願景前程似錦」。

對於2026藍白合，鍾東錦說，相信國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌已經談好，站在苗栗縣，「我個人還是欠柯文哲主席一份人情」。

對於將接下副縣長一職，賴香伶受訪表示，覺得意外榮幸，只要為家鄉好，不會刻意迴避，目前身分仍是民眾黨重要幹部，「在什麼崗位就做什麼角色，全力以赴」。

地方人士期許藉此人事布局讓苗栗成為藍白合典範。賴香伶說，國人都很期待政黨之間是合作而不是對立，希望理念價值互相融合，在藍白合的進程裡，最希望的就是彼此政策政見的融合，她看見鍾東錦提的諸多政見政策是相互契合的，促成國家在重大政策越來越能照顧多數人，不分族群、地緣。

賴香伶表示，她期待自己能發揮這樣的功能、角色，也希望在各地看到大家為地方發展貢獻專業、能力，未來區域上的合作不只在基隆或新竹，各地有機會都會去努力促成。