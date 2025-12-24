快訊

竹市敬老卡核發6.4萬人 明年起開放行動不便者家屬代買

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府宣布明年起讓家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者在農會及藥局代買。圖／新竹市政府提供
新竹市政府宣布明年起讓家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者在農會及藥局代買。圖／新竹市政府提供

新竹市敬老卡已核發6萬4170人，但仍有不少長輩因行動不便無法使用。為使用上更便民，新竹市政府宣布明年起讓家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者在農會及藥局代買，落實照顧長輩與身心障礙朋友的承諾。

⭐2025總回顧

新竹市長高虹安指出，目前敬老卡持卡人數已達6萬4170人，占竹市65歲以上老年人口的87%，今年累計服務突破232萬人次，使用點數率也從2023年8%，顯著提升至今年突破40%。

高虹安說，她在走訪地方時，常聽到長輩反映雖然持有敬老卡，卻因身體狀況不佳或行動不便，無法親自外出使用相關福利。為讓每位長輩都能享有政策照顧，市府自明年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買。

此外，市府明年將推出「愛老津貼」，針對截至申請日當日已連續設籍竹市滿10年以上，未領安老津貼且符合排富條件的65歲以上長輩，加發1萬元津貼，表達對長輩長年付出的感謝。

社會處說明，4類行動不便對象包含接受住宿式機構服務者、領有身心障礙證明且註記必要陪伴者優惠措施（國內大眾運輸工具）、有近2年長期照顧管理中心提供之失能評估結果通知書（2級至8級）者、領有醫院或診所開立之診斷證明並由受託人切結者。

社會處表示，民眾使用敬老卡及愛心卡在農會與藥局代買，受託人需準備敬老卡或愛心卡、身分證明文件及行動不便證明文件至區公所申請代買，區公所審核符合資格者，當下即會在敬老卡與愛心卡黏貼代買貼紙，明年起就可委託他人，持有代買貼紙的敬老卡或愛心卡，幫行動不便的長輩與身障朋友到農會及藥局消費。

為讓每位長輩都能享有政策照顧，市府自明年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買。圖／新竹市政府提供
為讓每位長輩都能享有政策照顧，市府自明年1月1日起開放4類行動不便對象申請代買。圖／新竹市政府提供

敬老卡 長輩 代買

