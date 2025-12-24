桃園交通死傷降幅六都居冠 明年科技執法鎖定車不讓人

桃園市警局交通大隊表示，交通部統計今年1至9月事故30日內死傷，桃園市整體防制成效顯著，減少幅度名列六都之首。

另外，為有效預防交通事故，市警局明年要重新評估上百具（租賃）科技執法建置地點，評估依據為綜合考量路口肇事的熱點、熱時，並參酌交通工程、道路設施完善度及現場設置環境，審慎評估；尤其車輛不停讓行人是執法重點，會優先設置，明年1、2月為宣導期，3月1日正式執法，守護市民用路安全。

交大統計，科技執法今年至12月共舉發31萬6221違規，較去年同期下降約11%，而設置科技執法的路口事故發生率，比去年同期降低約13.71%，顯示科技執法對於降低違規行為、事故有明確成效。

交通部統計各縣市今年前9個月交通事故死傷，桃園市全般交通事故（各種型態）死亡人數共計170人，較去年同期減少45人，降幅達20.9%；受傷人數為4萬656人，較同期減少3152人，減少7.2%；死傷總人數為4萬826人，較同期減少3197人，整體減少率達7.3%，各項減少幅度都是六都第一。

在酒駕事故方面，今年1至9月死亡人數10人，較去年同期減少7人，降幅高達41%；受傷人數為634人，較同期減少120人，減少15.9%；死傷人數共644人，較同期減少127人，減少16.4%，各項減少率同樣位居六都第一。

行人交通事故防制也有明顯成效，死亡人數為25人，較去年同期減少11人，降幅30.6%；受傷人數為1146人，較同期減少231人，減少16.8%；死傷人數為1171人，較同期減少242人，整體減少率達17.1%。

交通警察大隊長李維振說明，為持續降低交通事故發生率，警方以多元策略強化事故防制，包括定期召開防制會議， 分析各行政區肇事熱時與易肇事路口，滾動式調整勤務部署。另外，針對易發生行人及高齡者事故的路段與時段，強化取締車輛未停讓行人，與行人違規、車輛違停等行為，藉由執法導正用路人守法觀念。

李維振表示，將持續推動分齡、分眾交通安全宣導，依不同族群需求設計宣導教案、警示標語、宣導品及交通安全影片，並透過媒體與網路等多元管道擴大宣導效益，深化民眾交通安全意識。