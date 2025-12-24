快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

桃園交通死傷降幅六都居冠 明年科技執法鎖定車不讓人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方會勘及規畫科技執法路段。記者鄭國樑／翻攝
警方會勘及規畫科技執法路段。記者鄭國樑／翻攝

桃園市警局交通大隊表示，交通部統計今年1至9月事故30日內死傷，桃園市整體防制成效顯著，減少幅度名列六都之首。

⭐2025總回顧

另外，為有效預防交通事故，市警局明年要重新評估上百具（租賃）科技執法建置地點，評估依據為綜合考量路口肇事的熱點、熱時，並參酌交通工程、道路設施完善度及現場設置環境，審慎評估；尤其車輛不停讓行人是執法重點，會優先設置，明年1、2月為宣導期，3月1日正式執法，守護市民用路安全。

交大統計，科技執法今年至12月共舉發31萬6221違規，較去年同期下降約11%，而設置科技執法的路口事故發生率，比去年同期降低約13.71%，顯示科技執法對於降低違規行為、事故有明確成效。

交通部統計各縣市今年前9個月交通事故死傷，桃園市全般交通事故（各種型態）死亡人數共計170人，較去年同期減少45人，降幅達20.9%；受傷人數為4萬656人，較同期減少3152人，減少7.2%；死傷總人數為4萬826人，較同期減少3197人，整體減少率達7.3%，各項減少幅度都是六都第一。

在酒駕事故方面，今年1至9月死亡人數10人，較去年同期減少7人，降幅高達41%；受傷人數為634人，較同期減少120人，減少15.9%；死傷人數共644人，較同期減少127人，減少16.4%，各項減少率同樣位居六都第一。

行人交通事故防制也有明顯成效，死亡人數為25人，較去年同期減少11人，降幅30.6%；受傷人數為1146人，較同期減少231人，減少16.8%；死傷人數為1171人，較同期減少242人，整體減少率達17.1%。

交通警察大隊長李維振說明，為持續降低交通事故發生率，警方以多元策略強化事故防制，包括定期召開防制會議， 分析各行政區肇事熱時與易肇事路口，滾動式調整勤務部署。另外，針對易發生行人及高齡者事故的路段與時段，強化取締車輛未停讓行人，與行人違規、車輛違停等行為，藉由執法導正用路人守法觀念。

李維振表示，將持續推動分齡、分眾交通安全宣導，依不同族群需求設計宣導教案、警示標語、宣導品及交通安全影片，並透過媒體與網路等多元管道擴大宣導效益，深化民眾交通安全意識。

在交通工程改善方面，警察局協同相關權責機關，從道路工程設計著手推動易肇事路口改善措施，除針對A1事故即時辦理會勘外，今年9月起，也請消防局提供檢傷第二級以上危急個案資料，納入會勘範圍，試辦半年並滾動檢討，希望另外從制度面降低事故風險。

桃園交通警察大隊落實「分齡分眾交安宣導」，防制交通事故。記者鄭國樑／翻攝
桃園交通警察大隊落實「分齡分眾交安宣導」，防制交通事故。記者鄭國樑／翻攝

交通事故 行人 科技執法

延伸閱讀

影／新北男從桃園開車到五股沿途吸毒 停在馬路中昏睡被捕

1219隨機殺人案余家昶捨身救人 張善政：家屬婉拒捐款轉捐市府助人

270秒璀璨煙火炸裂夜空！ 桃園「龍潭大池跨年音樂會」點亮湖面 電音秀、火舞團、客家金曲從下午嗨到倒數

科技執法引爭議　高雄首創 AI 影像過濾機制　減少誤罰與申訴

相關新聞

新竹市YouBike騎乘破千萬 明年起強制投保市府負擔保費

新竹市已設置115處YouBike 2.0站點，累計騎乘人次突破1000萬，平均每月使用量約18萬人次。新竹市政府已於今...

不只事後調閱 監視器可預警攔阻異常！楊文科啟動「智慧守護之眼」

新竹縣長楊文科宣布啟動「智慧守護之眼」計畫，盼透過導入AI主動預警技術，將治安防禦模式由傳統的「事後調閱」升級為「即時攔...

「我欠柯文哲一份情」 傳鍾東錦找賴香伶任第二副縣長

苗栗縣政府今天早上將在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，及縣長鍾東錦就職3周年典禮，中午席開50桌。政壇人士預料明天將...

桃園南門市場27日搭棚架 拚春節前重啟

桃園南門市場上月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27...

苗栗食品優良標章今授證 鍾東錦曝愛吃大腸麵線：絕不會答不出價錢

苗栗縣政府衛生局今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者，縣長鍾東錦頒發標章，也請所有餐飲店家持續提供衛生、...

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及18鄉鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。