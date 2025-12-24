快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

中壢多車站、購物中心 跨年在青埔 警全面升級維安

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
科技公司負責人陳天送（中）贈警方自製的「月牙鏟」。記者鄭國樑／翻攝
科技公司負責人陳天送（中）贈警方自製的「月牙鏟」。記者鄭國樑／翻攝

桃園市中壢警分局表示，台北捷運車站日前發生殺人案件，公共安全引起高度關注，分局全面升級勤務；另因應市府在青埔的跨年晚會，警方已完成警力整備，並持續滾動式調整勤務，強化重點時段與重點區域安全。

⭐2025總回顧

警方指出，中壢區是桃園人口流動密集區域之一，轄區涵蓋機場捷運A17領航站至A22老街溪站等6處場站、2座台鐵站、1高鐵站及2處客運總站，也有多個高人次景點與商圈包括環球購物中心、Xpark水族館、華泰名品城、中壢觀光夜市、橫山書法藝術館等。面對每日大量通勤、旅遊與消費人潮所形成的複雜動線與突發風險，中壢警分局採取提早部署，增加執勤密度等策略，確保公共場所安全無虞。

中壢警分局自19日夜間起加強安維勤務，各派出所於重點場站與人潮聚集處所加強巡守，每班巡邏守望5至10分鐘一個班次。員警進入車站等公共場所巡簽，並採「雙警、步行」高可見度巡邏，另與桃園機場捷運行控中心保持即時聯繫，一旦發生緊急狀況，即可迅速引導疏散旅客，並結合捷運警察、消防單位即時處置。

中壢警方並獲阿秋科技公司董事長陳天送贈10支自行研發的月牙鏟，能壓制持利器兇嫌行動，強化執勤安全。

中壢警方全面升級捷運、高鐵、客運等車站巡邏勤務。記者鄭國樑／翻攝
中壢警方全面升級捷運、高鐵、客運等車站巡邏勤務。記者鄭國樑／翻攝
月牙鏟可以有效壓制持利器的歹徒攻擊行為。記者鄭國樑／翻攝
月牙鏟可以有效壓制持利器的歹徒攻擊行為。記者鄭國樑／翻攝

機場捷運 中壢 桃園機場

延伸閱讀

跨年活動維安受關注 蔣萬安：26日進行高強度演練

加強新北跨年煙火會場維安 警出動警犬防爆小組

賈永婕推台北101跨年光雕　網籲「國難當前不宜舉辦」親上火線回應

北市跨年被除名後…王ADEN宜蘭跨年也遭網友留言抵制

相關新聞

新竹市YouBike騎乘破千萬 明年起強制投保市府負擔保費

新竹市已設置115處YouBike 2.0站點，累計騎乘人次突破1000萬，平均每月使用量約18萬人次。新竹市政府已於今...

不只事後調閱 監視器可預警攔阻異常！楊文科啟動「智慧守護之眼」

新竹縣長楊文科宣布啟動「智慧守護之眼」計畫，盼透過導入AI主動預警技術，將治安防禦模式由傳統的「事後調閱」升級為「即時攔...

「我欠柯文哲一份情」 傳鍾東錦找賴香伶任第二副縣長

苗栗縣政府今天早上將在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，及縣長鍾東錦就職3周年典禮，中午席開50桌。政壇人士預料明天將...

桃園南門市場27日搭棚架 拚春節前重啟

桃園南門市場上月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27...

苗栗食品優良標章今授證 鍾東錦曝愛吃大腸麵線：絕不會答不出價錢

苗栗縣政府衛生局今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者，縣長鍾東錦頒發標章，也請所有餐飲店家持續提供衛生、...

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及18鄉鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。