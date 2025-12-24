中壢多車站、購物中心 跨年在青埔 警全面升級維安

桃園市中壢警分局表示，台北捷運車站日前發生殺人案件，公共安全引起高度關注，分局全面升級勤務；另因應市府在青埔的跨年晚會，警方已完成警力整備，並持續滾動式調整勤務，強化重點時段與重點區域安全。

警方指出，中壢區是桃園人口流動密集區域之一，轄區涵蓋機場捷運A17領航站至A22老街溪站等6處場站、2座台鐵站、1高鐵站及2處客運總站，也有多個高人次景點與商圈包括環球購物中心、Xpark水族館、華泰名品城、中壢觀光夜市、橫山書法藝術館等。面對每日大量通勤、旅遊與消費人潮所形成的複雜動線與突發風險，中壢警分局採取提早部署，增加執勤密度等策略，確保公共場所安全無虞。

中壢警分局自19日夜間起加強安維勤務，各派出所於重點場站與人潮聚集處所加強巡守，每班巡邏守望5至10分鐘一個班次。員警進入車站等公共場所巡簽，並採「雙警、步行」高可見度巡邏，另與桃園機場捷運行控中心保持即時聯繫，一旦發生緊急狀況，即可迅速引導疏散旅客，並結合捷運警察、消防單位即時處置。