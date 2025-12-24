中壢多車站、購物中心 跨年在青埔 警全面升級維安
桃園市中壢警分局表示，台北捷運車站日前發生殺人案件，公共安全引起高度關注，分局全面升級勤務；另因應市府在青埔的跨年晚會，警方已完成警力整備，並持續滾動式調整勤務，強化重點時段與重點區域安全。
⭐2025總回顧
警方指出，中壢區是桃園人口流動密集區域之一，轄區涵蓋機場捷運A17領航站至A22老街溪站等6處場站、2座台鐵站、1高鐵站及2處客運總站，也有多個高人次景點與商圈包括環球購物中心、Xpark水族館、華泰名品城、中壢觀光夜市、橫山書法藝術館等。面對每日大量通勤、旅遊與消費人潮所形成的複雜動線與突發風險，中壢警分局採取提早部署，增加執勤密度等策略，確保公共場所安全無虞。
中壢警分局自19日夜間起加強安維勤務，各派出所於重點場站與人潮聚集處所加強巡守，每班巡邏守望5至10分鐘一個班次。員警進入車站等公共場所巡簽，並採「雙警、步行」高可見度巡邏，另與桃園機場捷運行控中心保持即時聯繫，一旦發生緊急狀況，即可迅速引導疏散旅客，並結合捷運警察、消防單位即時處置。
中壢警方並獲阿秋科技公司董事長陳天送贈10支自行研發的月牙鏟，能壓制持利器兇嫌行動，強化執勤安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言