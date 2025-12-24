新竹市YouBike騎乘破千萬 明年起強制投保市府負擔保費

新竹市已設置115處YouBike 2.0站點，累計騎乘人次突破1000萬，平均每月使用量約18萬人次。新竹市政府已於今年4月率先實施YouBike 2.0E電輔車租借須投保公共自行車傷害險，明年1月1日再擴大適用至YouBike 2.0一般車款，保費由市府負擔，全面提升安全。

新竹市長高虹安指出，今年已新增230台YouBike 2.0車輛、100台YouBike 2.0E電輔車營運，並新增10處站點，為保障騎乘者人身安全，公共自行車傷害險保費由市府全額負擔，騎乘者完全免費，自明年元旦起，增加租借YouBike 2.0強制投保傷害險，不論一般車或電輔車，均須完成投保公共自行車傷害險才可借車，竹縣市共同攜手維護民眾權益。

新竹市交通處長倪茂榮表示，民眾租借公共自行車前，透過微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費投保公共自行車傷害險，發生事故可申請保險理賠。為保障騎乘者權益，明年起，未投保者將無法租借YouBike 2.0，提醒尚未投保公共自行車傷害險的民眾，請盡速完成投保，以免無法借用車輛。

倪茂榮說明，每位註冊會員的手機門號最多可綁定5張票卡，若民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借，請務必在每張票卡上填寫「實際騎乘者」的個人資料，票卡的實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。