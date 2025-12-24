快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

新竹市YouBike騎乘破千萬 明年起強制投保市府負擔保費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府已於今年4月率先實施YouBike 2.0E電輔車租借須投保公共自行車傷害險，明年1月1日再擴大適用至YouBike 2.0一般車款，保費由市府負擔，全面提升安全。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府已於今年4月率先實施YouBike 2.0E電輔車租借須投保公共自行車傷害險，明年1月1日再擴大適用至YouBike 2.0一般車款，保費由市府負擔，全面提升安全。記者黃羿馨／攝影

新竹市已設置115處YouBike 2.0站點，累計騎乘人次突破1000萬，平均每月使用量約18萬人次。新竹市政府已於今年4月率先實施YouBike 2.0E電輔車租借須投保公共自行車傷害險，明年1月1日再擴大適用至YouBike 2.0一般車款，保費由市府負擔，全面提升安全。

⭐2025總回顧

新竹市長高虹安指出，今年已新增230台YouBike 2.0車輛、100台YouBike 2.0E電輔車營運，並新增10處站點，為保障騎乘者人身安全，公共自行車傷害險保費由市府全額負擔，騎乘者完全免費，自明年元旦起，增加租借YouBike 2.0強制投保傷害險，不論一般車或電輔車，均須完成投保公共自行車傷害險才可借車，竹縣市共同攜手維護民眾權益。

新竹市交通處長倪茂榮表示，民眾租借公共自行車前，透過微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費投保公共自行車傷害險，發生事故可申請保險理賠。為保障騎乘者權益，明年起，未投保者將無法租借YouBike 2.0，提醒尚未投保公共自行車傷害險的民眾，請盡速完成投保，以免無法借用車輛。

倪茂榮說明，每位註冊會員的手機門號最多可綁定5張票卡，若民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借，請務必在每張票卡上填寫「實際騎乘者」的個人資料，票卡的實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

交通處補充，投保公共自行車傷害險是免費的，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為100萬元，未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金，住院日額最高1000元。欲了解更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢（https://reurl.cc/EgDLpR）。

新竹市長高虹安指出，今年已新增230台YouBike 2.0車輛、100台YouBike 2.0E電輔車營運，並新增10處站點，為保障騎乘者人身安全，公共自行車傷害險保費由市府全額負擔，騎乘者完全免費。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安指出，今年已新增230台YouBike 2.0車輛、100台YouBike 2.0E電輔車營運，並新增10處站點，為保障騎乘者人身安全，公共自行車傷害險保費由市府全額負擔，騎乘者完全免費。圖／新竹市政府提供
明年起，未投保者將無法租借YouBike 2.0。圖／新竹市政府提供
明年起，未投保者將無法租借YouBike 2.0。圖／新竹市政府提供

自行車 公共 YouBike 2.0

延伸閱讀

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

農業商業保險續保戶 明年1月可得5％額外保費補助

台南市YouBike 明年度維持原有騎乘優惠方案

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

相關新聞

新竹市YouBike騎乘破千萬 明年起強制投保市府負擔保費

新竹市已設置115處YouBike 2.0站點，累計騎乘人次突破1000萬，平均每月使用量約18萬人次。新竹市政府已於今...

不只事後調閱 監視器可預警攔阻異常！楊文科啟動「智慧守護之眼」

新竹縣長楊文科宣布啟動「智慧守護之眼」計畫，盼透過導入AI主動預警技術，將治安防禦模式由傳統的「事後調閱」升級為「即時攔...

「我欠柯文哲一份情」 傳鍾東錦找賴香伶任第二副縣長

苗栗縣政府今天早上將在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，及縣長鍾東錦就職3周年典禮，中午席開50桌。政壇人士預料明天將...

桃園南門市場27日搭棚架 拚春節前重啟

桃園南門市場上月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27...

苗栗食品優良標章今授證 鍾東錦曝愛吃大腸麵線：絕不會答不出價錢

苗栗縣政府衛生局今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者，縣長鍾東錦頒發標章，也請所有餐飲店家持續提供衛生、...

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及18鄉鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。