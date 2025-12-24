桃園南門市場27日搭棚架 拚春節前重啟

桃園南門市場上月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27日將進場搭建鋼構棚架，預計明年1月中旬陸續點交。市場自治會長鄭秀美感謝市府全力協助，預計明年1月20日起陸續復業。

桃園市經發局指出，市府已規畫臨時攤位安置南門市場1至7號、52至58號、91至118號共42家攤商，攤位設施包含水龍頭、電表、插座、7P開關箱，隔間採水泥板施作，兼顧營運與安全。

南門市場災後重建工作本月20日已完成拆除整地，27日將進行鋼構棚架基礎施作，預計明年1月20日至27日陸續完成點交，供攤商進駐使用。

經發局指出，除了安排讓公有攤位盡早恢復營業，也正在盤點市場周邊可行空間規畫部分攤位，讓曾於文化街、南昌東街及南昌西街設攤者，得檢具相關證明文件申請攤位。

南門市場自治會長鄭秀美昨說，市府非常賣力，能在這麼短的時間內達到這種程度，讓她深感感謝，「他們真的是全心全力，甚至早上6點就來工作」，目前攤商們已經沒有其他要求，主要希望能如期讓市場復業。