聽新聞
0:00 / 0:00

桃園南門市場27日搭棚架 拚春節前重啟

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭／桃園報導
桃園南門市場大火影響上百攤商生計，市府近日完成拆除整地工作，並開說明會交代修復進度，允農曆年前完工點交。圖／桃園市經濟發展局提供
桃園南門市場大火影響上百攤商生計，市府近日完成拆除整地工作，並開說明會交代修復進度，允農曆年前完工點交。圖／桃園市經濟發展局提供

桃園南門市場上月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27日將進場搭建鋼構棚架，預計明年1月中旬陸續點交。市場自治會長鄭秀美感謝市府全力協助，預計明年1月20日起陸續復業。

⭐2025總回顧

桃園市經發局指出，市府已規畫臨時攤位安置南門市場1至7號、52至58號、91至118號共42家攤商，攤位設施包含水龍頭、電表、插座、7P開關箱，隔間採水泥板施作，兼顧營運與安全。

南門市場災後重建工作本月20日已完成拆除整地，27日將進行鋼構棚架基礎施作，預計明年1月20日至27日陸續完成點交，供攤商進駐使用。

經發局指出，除了安排讓公有攤位盡早恢復營業，也正在盤點市場周邊可行空間規畫部分攤位，讓曾於文化街、南昌東街及南昌西街設攤者，得檢具相關證明文件申請攤位。

南門市場自治會長鄭秀美昨說，市府非常賣力，能在這麼短的時間內達到這種程度，讓她深感感謝，「他們真的是全心全力，甚至早上6點就來工作」，目前攤商們已經沒有其他要求，主要希望能如期讓市場復業。

張善政 春節 桃園

延伸閱讀

桃園南門市場大火修復 攤商回歸時間出爐

大咖建商、壽險、科技業都來了！桃園亞矽投資說明會爆棚

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

玩真的！桃園市府出手整頓南門市場亂象 占道物一律丟掉明天繼續

相關新聞

「我欠柯一份情」 傳鍾東錦找賴香伶任第二副縣長

苗栗縣政府今天早上將在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，及縣長鍾東錦就職3周年典禮，中午席開50桌。政壇人士預料明天將...

桃園南門市場27日搭棚架 拚春節前重啟

桃園南門市場上月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27...

苗栗食品優良標章今授證 鍾東錦曝愛吃大腸麵線：絕不會答不出價錢

苗栗縣政府衛生局今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者，縣長鍾東錦頒發標章，也請所有餐飲店家持續提供衛生、...

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及18鄉鎮...

桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、...

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

為提升公共自行車騎乘安全，新竹縣政府宣布明年1月1日起將擴大實施公共自行車強制投保行車傷害險政策，納保對象除原有的新、舊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。