「我欠柯一份情」 傳鍾東錦找賴香伶任第二副縣長

苗栗縣政府今天早上將在巨蛋體育館舉辦縣政發表暨交流座談會，及縣長鍾東錦就職3周年典禮，中午席開50桌。政壇人士預料明天將公布第二副縣長，由民眾黨中央政策會執行長賴香伶出任，不僅強化藍白合緊密連結，布局也兼顧政治區域平衡，可望助攻鍾東錦競選連任。

鍾東錦昨低調表示不會在就職周年典禮宣布，但吃飯的時候會說。賴香伶受訪證實黨部有收到邀請函，她會出席就職周年典禮，至於是否接任副縣長，「我沒有相關資訊」。

鍾東錦過去受訪提到藍白合議題，強調在選舉的時候，欠了民眾黨前黨主席柯文哲一份人情「永遠不會忘記」，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌，也已就藍白合表態，他沒有意見；他認為政治應該是往前看，人愈來愈多、團隊愈來愈大，才是邁向成功的道路。

地方制度法修正案經立院三讀通過後，各縣市政府明年1月起可增設1名副縣市長；苗栗一些政壇人士研判鍾東錦遲遲未鬆口第二副縣長人選，就職周年典禮的時機點適合公布，賴香伶呼之欲出。

政壇人士說，鍾東錦念茲在茲，他競選首任縣長最艱難的時候，許多政治人物避之唯恐不及，民眾黨前主席柯文哲是第一個公開支持鍾東錦的大人物，鍾上任後也與民眾黨維持友好互動。

地方觀察，鍾東錦如果找賴香伶出任副縣長，除了情義考量，也能借重賴曾任立委、台北市政府勞動局長等資歷與能力，且迎合藍白合大環境氛圍。賴是出身山線地區的三義鄉人，第一副縣長邱俐俐來自海線地區的竹南鎮，鍾東錦則是中港溪地區，也有兼顧平衡的意義。