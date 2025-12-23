快訊

苗栗食品優良標章今授證 鍾東錦曝愛吃大腸麵線：絕不會答不出價錢

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府衛生局今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者，縣長鍾東錦頒發標章，也請所有餐飲店家持續提供衛生、安全、美味、營養的食品，讓鄉親都能吃得健康、安心和自在。他強調，「民以食為天」，餐飲衛生安全是最重要的一環，縣府一定會為大家嚴格把關。

苗栗縣衛生局指出，為鼓勵食品業者落實自主管理，提升食品衛生與安全品質，衛生局每年都會依「食品良好衛生規範GHP準則」進行評核，內容涵蓋從業人員衛生管理、原料與製程控管、硬體設施與用餐環境等多項指標，透過落實自主管理與授予分級標章，提供消費者選擇安心店家參考，同時也協助業者提升品牌形象與經營競爭力。 

今年共有361家業者參加評核， 其中130家通過評核獲頒分級標章，其中87家獲「優級」、43家獲「良級」，上午在縣府大廳舉行授證典禮。

衛生局指出，全縣有3000多家與餐飲業有關的店家，包括食材供應、食品工廠、餐廳、小吃店、餐飲連鎖店、大賣場，今年分級評核結合縣府在竹南、後龍、通霄及苑裡4個沿海鄉鎮推行的慢魚運動，強調「懂魚、知魚、食當季、吃在地」的永續海岸發展，打造「Miaoli Slow Fish」在地品牌，其中有36家餐飲業者參與評核，其中獲頒優良獎章有24家，獲頒懸掛標章的效期為2年，但衛生局每年仍會進行稽查，以確保業者提供的食材、作業流程、環境衛生都能符合標章的食安要求。

鍾東錦致詞感謝所有獲獎業者對食品安全衛生的投入與努力，透過政府與民間的攜手合作，推動「安心飲食、在地消費」的良性循環，讓消費者吃得安心，他並透露自己常到小吃店用餐，與業者聊天交流，了解市面各種小吃的行情，像大腸麵線他就很喜歡，如果被人詢問一碗麵線多少錢，他絕不會答不出來。

