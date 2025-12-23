快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

招商引資優化行政流程 苗縣推分級管理專案協作

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣政府推動招商，由工商發展處主責單一窗口，整合跨局處組成專案小組，並依投資金額及案件複雜度進行分級管理、專案輔導，盼強化行政效率，協助企業爭取投資時效。

⭐2025總回顧

縣府工商發展處今天表示，針對投資案件，初期由工業投資策進會協助企業釐清投資構想、規模與初步評估；當投資金額、用地位置及投資型態逐步明確後，由工商發展處正式掛案，成為單一主責窗口，協助整合環保、水利、消防、地政、工務、文化觀光、交通等單位，以縮短行政流程並提升審查效率。

為兼顧效率與彈性，工商處指出，投資案件依投資金額規模與案件複雜程度，分為A、B、C三級管理。A級案件為投資金額達新台幣10億元以上，或涉及高度跨局處及專業審查重大投資案，由縣府高層督導，啟動「一投資、一專案小組」，整合10個局處共同協作。

B級案件為投資金額逾3億元至10億元，且需跨局處協調或法規釐清者，由工商發展處統籌，適時召開跨局處協調會議，協助整合審查時程；C級案件則為投資金額5000萬至3億元，投資條件相對單純、程序明確者，由單一窗口提供申辦指引與程序諮詢，協助企業順利完成各項申請作業。

工商發展處表示，企業投資最怕的不是規模大小，而是流程不清、窗口分散、時程難以掌握。分級管理及專案協作機制有助協助企業釐清法規適用、整合審查順序與時程，避免企業在不同單位之間來回奔波。

工商發展處長詹彩蘋強調，此一機制並非代辦或保證核准，而是以制度化分工，讓企業清楚掌握每一階段的行政流程與準備方向，盼能營造友善、透明且有效率的投資環境，讓企業可以安心布局、專心投資。

苗栗縣

延伸閱讀

職場溝通太痛苦…40歲邊緣人想轉行 最多人推它：單純互動少

投信首張家族辦公室許可 統一投信拔頭籌

高階電腦模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

新北危險建物580專案首案簽約 土城清水社區0403災後重生

相關新聞

苗栗食品優良標章今授證 鍾東錦曝愛吃大腸麵線：絕不會答不出價錢

苗栗縣政府衛生局今天頒發食品衛生優良標章給評核通過的縣內130家業者，縣長鍾東錦頒發標章，也請所有餐飲店家持續提供衛生、...

營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商

因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及18鄉鎮...

桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、...

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

為提升公共自行車騎乘安全，新竹縣政府宣布明年1月1日起將擴大實施公共自行車強制投保行車傷害險政策，納保對象除原有的新、舊...

告別凌亂！桃捷綠線周邊人行道斥資1.3億改造今動工

桃園捷運綠線預計明年由G11藝文特區站通車至G15b坑口站，為優化行人通行路線及打造友善無礙人本環境，捷工局今起正式啟動...

桃園南門市場大火修復 攤商回歸時間出爐

桃園南門市場上個月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。