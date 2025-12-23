營養午餐廚餘回收各校不同調 苗縣府跨局處協商
因應禁止廚餘養豬政策，苗栗縣各校對於營養午餐廚餘的回收清運作法不一，縣長鍾東錦今天在縣務會議指示召開教育、環保及18鄉鎮市公所跨局處協商，盡快討論全縣一致作法。
為防範非洲豬瘟，苗栗縣政府今年10月底決議宣布，苗栗縣全面禁止使用廚餘養豬；行政院在本月初也拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，115年為轉型緩衝期。
對於校園營養午餐廚餘，出席苗栗縣府縣務會議的鄉鎮首長反映，部分學校營養午餐廚餘，因廠商未直接回收清運，最終須由公所清潔隊處理，建議縣府廣為宣導，鼓勵孩子盡量把營養午餐吃完，珍惜資源又為廚餘減量，同時協調委外廠商能夠一併處理廚餘。
縣府教育處長葉芯慧指出，教育處與環保局討論過，對於營養午餐廚餘的回收清運，依規範標準每公噸補助1600元，請各公所清潔隊先協助處理，公辦民營的部分，原則上也由廠商逕行回收運送到掩埋場，未來將進一步估算費用，並研議在招標時納入規範，逕由廠商回收清運廚餘。
鍾東錦表示，因各校規模大小不一，有的自辦、有的委託團膳公司，希望釐清營養午餐廚餘回收的權責歸屬，避免各校作法不同調，導致鄉鎮市公所無所適從。
鍾東錦指示由秘書長陳斌山召集教育處、環保局及18鄉鎮市公所跨局處協商，盡快討論出全縣一致的作法。至於獅潭鄉新店溪汶水二橋附近日前發現遭人任意傾倒3大桶廚餘，嚴重影響環境衛生，鍾東錦要求環保、警察單位加強查緝非法亂倒不肖分子。
