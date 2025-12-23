快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市平鎮區永豐市地重劃區閒置多時，地方盼推動閒置土地活化，今邀集軍方及市府單位現地會勘，希望闢建公園並設立鄧雨賢紀念館。圖／桃園市議員黃敬平提供
桃園市平鎮區永豐市地重劃區閒置多時，地方盼推動閒置土地活化，今邀集軍方及市府單位現地會勘，希望闢建公園並設立鄧雨賢紀念館。圖／桃園市議員黃敬平提供

桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、雜草叢生，影響市容景觀也潛藏登革熱等公共衛生風險，地方盼推動閒置土地活化，希望於明年下半年完成土地撥用，闢建公園並設立鄧雨賢紀念館

⭐2025總回顧

桃園市議員黃敬平指出，湧豐里目前缺乏集會所與大型公園，居民日常運動及社區活動多需前往鄰近里別，生活便利性不足，公共設施長期分布不均；認為湧豐里若能善加轉型並設置「鄧雨賢音樂紀念公園」，不只是紀念一位音樂家，更是地方文化再生的起點，能改善環境景觀並結合地方文化特色，提升居民對社區的認同感與歸屬感。

黃敬平說明，過去他多次於議會提出質詢與提案，主張闢建「公2」公園及設立鄧雨賢紀念館，建議市府應把握契機，優先將該基地規畫為 「鄧雨賢音樂紀念公園」前導示範區，率先形塑鮮明的音樂文化主題意象，結合綠地休憩空間與社區型小型展演場域，讓原本閒置土地成功轉型為兼具文化深度與生活機能的優質公共空間。

地方今與軍方單位及市府相關局處現地會勘，初步確認可釋出的土地範圍，位於後勤訓練中心圍牆內，目前基地內尚有6棟廢棄建物，後續將由市府出面協調軍方辦理土地取得相關事宜，並規畫舉辦地方說明會，讓周邊居民充分了解整體規畫方向與進度。

黃敬平強調，該基地現行都市計畫為公園用地，並規畫10公尺計畫道路，具備開闢公園及設置市民活動中心的條件，盼工務局能於2026年下半年完成土地撥用相關程序，加速推動地方公共建設，回應地方長期期待。

軍方說明，漢陽營區位於平鎮區湧豐段第25、26及26-1地號，共三筆土地，總面積約0.5公頃（約1600坪），為完整公有土地，具備整體規畫與開發條件；軍方也表示，在不影響營區安全及戰備任務的前提下，原則上可配合地方公共建設發展並釋出土地，為地方公共建設創造契機，未來如市府提出具體可行的開發構想，並符合地方需求，亦願意配合進行後續檢討與評估。

工務局表示，將評估公園開闢可行性後由市府與軍方依程序辦理土地撥用後，即可著手進行公園綠地整體規劃與設置。

民政局副局長藍品畯表示，未來只要能順利克服用地取得問題，並確認道路開闢具備可行性，在完成土地取得後，市府將進一步與工務局協調，評估運用基地約15%的面積，規畫設置多功能中心，並研議邀集相關單位進駐，發揮多元整合使用效益，提高土地利用價值。

桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、雜草叢生。圖／桃園市議員黃敬平提供
桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、雜草叢生。圖／桃園市議員黃敬平提供
桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、雜草叢生。圖／桃園市議員黃敬平提供
桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、雜草叢生。圖／桃園市議員黃敬平提供
桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今。圖／桃園市議員黃敬平提供
桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今。圖／桃園市議員黃敬平提供

音樂 黃敬平 桃園 紀念館

延伸閱讀

雲林公告地價略漲虎尾高鐵漲最大 地王由斗六市這地段蟬聯

新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

竹北再創地價新高 新地王出爐！喜來登角地奪冠每坪約108萬

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

相關新聞

竹北再創地價新高 新地王出爐！喜來登角地奪冠每坪約108萬

新竹縣地價及標準地價評議委員會評定通過115年度公告地價及公告土地現值調整案，光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地...

桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、...

竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

為提升公共自行車騎乘安全，新竹縣政府宣布明年1月1日起將擴大實施公共自行車強制投保行車傷害險政策，納保對象除原有的新、舊...

告別凌亂！桃捷綠線周邊人行道斥資1.3億改造今動工

桃園捷運綠線預計明年由G11藝文特區站通車至G15b坑口站，為優化行人通行路線及打造友善無礙人本環境，捷工局今起正式啟動...

桃園南門市場大火修復 攤商回歸時間出爐

桃園南門市場上個月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，2...

桃副議長李曉鐘連18年送萬斤柳丁贈弱勢 女兒盼接棒

桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天開著大貨車載著1萬斤柳丁現身，透過市府社會局安家實物銀行媒合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。