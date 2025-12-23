桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

桃園市平鎮區永豐市地重劃區過去因施工期間發現大量廢棄物，清運費用過高，導致重劃計畫中止，土地長期閒置至今，現況樹林茂密、雜草叢生，影響市容景觀也潛藏登革熱等公共衛生風險，地方盼推動閒置土地活化，希望於明年下半年完成土地撥用，闢建公園並設立鄧雨賢紀念館。

桃園市議員黃敬平指出，湧豐里目前缺乏集會所與大型公園，居民日常運動及社區活動多需前往鄰近里別，生活便利性不足，公共設施長期分布不均；認為湧豐里若能善加轉型並設置「鄧雨賢音樂紀念公園」，不只是紀念一位音樂家，更是地方文化再生的起點，能改善環境景觀並結合地方文化特色，提升居民對社區的認同感與歸屬感。

黃敬平說明，過去他多次於議會提出質詢與提案，主張闢建「公2」公園及設立鄧雨賢紀念館，建議市府應把握契機，優先將該基地規畫為 「鄧雨賢音樂紀念公園」前導示範區，率先形塑鮮明的音樂文化主題意象，結合綠地休憩空間與社區型小型展演場域，讓原本閒置土地成功轉型為兼具文化深度與生活機能的優質公共空間。

地方今與軍方單位及市府相關局處現地會勘，初步確認可釋出的土地範圍，位於後勤訓練中心圍牆內，目前基地內尚有6棟廢棄建物，後續將由市府出面協調軍方辦理土地取得相關事宜，並規畫舉辦地方說明會，讓周邊居民充分了解整體規畫方向與進度。

黃敬平強調，該基地現行都市計畫為公園用地，並規畫10公尺計畫道路，具備開闢公園及設置市民活動中心的條件，盼工務局能於2026年下半年完成土地撥用相關程序，加速推動地方公共建設，回應地方長期期待。

軍方說明，漢陽營區位於平鎮區湧豐段第25、26及26-1地號，共三筆土地，總面積約0.5公頃（約1600坪），為完整公有土地，具備整體規畫與開發條件；軍方也表示，在不影響營區安全及戰備任務的前提下，原則上可配合地方公共建設發展並釋出土地，為地方公共建設創造契機，未來如市府提出具體可行的開發構想，並符合地方需求，亦願意配合進行後續檢討與評估。

工務局表示，將評估公園開闢可行性後由市府與軍方依程序辦理土地撥用後，即可著手進行公園綠地整體規劃與設置。