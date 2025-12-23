竹縣府負擔保費 明年起騎YouBike強制投保傷害險

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府宣布明年1月1日起將擴大實施公共自行車強制投保行車傷害險政策，保費將由縣府全額負擔。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府宣布明年1月1日起將擴大實施公共自行車強制投保行車傷害險政策，保費將由縣府全額負擔。圖／新竹縣政府提供

為提升公共自行車騎乘安全，新竹縣政府宣布明年1月1日起將擴大實施公共自行車強制投保行車傷害險政策，納保對象除原有的新、舊會員外，首度擴及單次租借的臨時會員，並同步涵蓋YouBike 2.0及YouBike 2.0E電輔車，保費將由縣府全額負擔，未完成投保者，將無法租借車輛。

新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來，使用量持續成長，截至今年11月30日止，累計騎乘人次已突破512萬8592人次，平均每日約5800人次使用公共自行車作為通勤或代步工具，顯示公共自行車已成為縣民重要的日常交通選項。

新竹縣長楊文科表示，縣府持續滾動檢討公共自行車安全配套措施，在既有電輔車強制納保制度基礎上，進一步擴大適用對象與車種，讓不分會員、不分車型的所有騎乘者，都能在一致的保障機制下安心使用公共自行車。他強調，公共自行車傷害險保費將由縣府全額負擔，民眾無須額外付費，即可在騎乘期間獲得基本人身保障。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州指出，考量YouBike 2.0E電輔車具備加速快、行駛距離較遠等特性，新竹縣已於園縣市高峰會中達成共識，並自明年4月1日起率先實施須完成投保公共自行車傷害險，方得租借電輔車措施。政策上路後，公共自行車騎乘投保率已由今年1月的83%，提升至11月的91%，顯示民眾投保意願與安全意識明顯提升。

新竹縣政府說明，公共自行車傷害險採實名制投保，使用者須透過微笑單車官方網站或官方APP完成投保登錄，且實際騎乘者須與被保險人為同一人，方符合後續理賠資格。騎乘期間若因意外事故導致死亡、失能或住院，符合規定者可向保險公司申請理賠，最高理賠金額為100萬元，傷害住院日額給付每日最高1000元，未滿15足歲者則依相關規定辦理。

