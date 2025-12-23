告別凌亂！桃捷綠線周邊人行道斥資1.3億改造今動工

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線鄰近的中正北路、南崁路二段、三民路二段，周邊人行道目前多處破碎不堪，市府今起啟動改善工程，總經費約1.3億元。圖為現況。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線鄰近的中正北路、南崁路二段、三民路二段，周邊人行道目前多處破碎不堪，市府今起啟動改善工程，總經費約1.3億元。圖為現況。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運綠線預計明年由G11藝文特區站通車至G15b坑口站，為優化行人通行路線及打造友善無礙人本環境，捷工局今起正式啟動中正北路、南崁路二段、三民路二段捷運周邊人行道改善工程，總經費約1.3億元，由中央補助及市府自籌。

捷工局表示，本工程已設計完成並經核定，分兩案招標並順利完成決標，工程範圍西起大園區三民路二段，東至蘆竹區中正北路，工程項目包括人行道鋪面更新、無障礙斜坡道、庇護島及行穿線配合開口調整等優化措施。

捷工局表示，未來將利用捷運施工落墩後變寬的中央分隔島，把人行道上的電力、電信等管線箱體移進去，並於分隔島規畫自行車停車空間，除了將既有人行道鋪面改善，並規畫無障礙坡道、公車避車彎、增加機車停車彎，另外捷運車站已透過退縮腹地整體規畫，擴大行人通行空間，並與既有人行道銜接。

捷工局長劉慶豐表示，為因應明年底優先通車路段，市府已啟動整合相關單位，延續周邊人行道改善、公車及YouBike等轉乘設施，提升民眾通行安全與捷運轉乘便利性；隨捷運路網日趨成型，人本環境日顯重要，蘆竹及大園區捷運周邊人行友善改善工程為捷運周邊人本環境改善示範起點，可望為捷運綠線優先通車路段帶來安全與安心的人行環境。

捷工局表示，施工期間將於既有人行道增設護欄、警示燈等設施維持民眾通行安全，市府也將督促施工團隊秉持最短施工期程原則，早日完成工程。

桃園捷運綠線鄰近的中正北路、南崁路二段、三民路二段，周邊人行道目前多處破碎不堪，市府今起啟動改善工程，總經費約1.3億元。圖為完工示意圖。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線鄰近的中正北路、南崁路二段、三民路二段，周邊人行道目前多處破碎不堪，市府今起啟動改善工程，總經費約1.3億元。圖為完工示意圖。圖／桃園市捷工局提供

