桃園南門市場大火修復 攤商回歸時間出爐

桃園南門市場上個月5日大火，影響上百名攤商生計，市長張善政目標明年春節前讓攤商能重啟做生意，市府目前完成拆除整地工作，27日將進場搭建鋼構棚架，預計明年1月中旬陸續點交。另外，市府也在評估市場周邊可行空間，讓原本不在公攤的店家也能合法設攤。

桃園市經發局指出，市府已規畫臨時攤位安置南門市場1至7號、52至58號、91至118號共42家攤商，攤位配置將依原有位置安排，以維持市場既有經營動線。臨時攤位設施包含水龍頭、電表、插座、7P開關箱，隔間採水泥板施作，兼顧攤商營運需求與使用安全。

目前，南門市場災後重建工作本月20日已完成拆除整地，27日將進行鋼構棚架基礎施作，預計明年1月20日至27日陸續完成點交，供攤商進駐使用。

經發局表示，除了安排讓公有攤位盡早恢復營業，也有盤點市場周邊可行空間規畫部分攤位，讓曾於文化街、南昌東街及南昌西街設攤者，得檢具相關證明文件申請攤位，符合資格者若超過攤位，採抽籤方式公平分配，確保市場秩序與公平性。