桃副議長李曉鐘連18年送萬斤柳丁贈弱勢 女兒盼接棒

桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天開著大貨車載著1萬斤柳丁現身，透過市府社會局安家實物銀行媒合給多個社福團體。副市長王明鉅、社會局長陳寶民都到場見證，肯定李曉鐘善行維持多年不輟，李曉鐘女兒李凱倫也現身，表示若明年接棒市議員成功，將延續父親愛心義舉。

李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心幫助，他感念在心投入公益不遺餘力，多年前曾到雲林古坑看見果農採摘柳丁辛苦，「賣柳丁的收入連工錢都不夠」，因此決定與果農契作，將收購來的柳丁送給桃園弱勢族群，一作就是18年。

李曉鐘今天早上在桃園區皇家薇庭停車場舉行「寒冬送暖關懷」柳丁捐贈儀式，現場豔陽高照，替冬天帶來一股暖意，他特別開著大貨車現身，車上滿載500箱共1萬台斤柳丁，表示將透過市府分送。王明鉅也到場見證，並代表市府致贈感謝狀，表示將透過社會局安家實物銀行媒合提供給社福團體。

王明鉅也和李曉鐘當場現切柳丁試吃，直誇「好甜，真的很甜」，他肯定，李曉鐘副議長送萬斤柳丁多年不輟，駕駛卡車的技術也很厲害，堪稱是全國紀錄。相當感謝李副議長的善行義舉，讓弱勢民眾在寒冬年節前夕能有甜美果實可以享用。

「希望能拋磚引玉，讓更多人一起投入做愛心的行列。」李曉鐘表示，以前人家常說為善不與人知，但他希望藉由捐贈儀式拋磚引玉，讓更多溫暖力量注入社會。契作的柳丁是「雞蛋丁」，不僅是應景水果，也味美多汁，保存期限也可以到農曆過年，希望能帶給弱勢族群甜蜜與溫暖。