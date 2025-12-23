快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

桃副議長李曉鐘連18年送萬斤柳丁贈弱勢 女兒盼接棒

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，給弱勢團體。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，給弱勢團體。記者張裕珍／攝影

桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天開著大貨車載著1萬斤柳丁現身，透過市府社會局安家實物銀行媒合給多個社福團體。副市長王明鉅、社會局長陳寶民都到場見證，肯定李曉鐘善行維持多年不輟，李曉鐘女兒李凱倫也現身，表示若明年接棒市議員成功，將延續父親愛心義舉。

李曉鐘幼時家貧，曾受家扶中心幫助，他感念在心投入公益不遺餘力，多年前曾到雲林古坑看見果農採摘柳丁辛苦，「賣柳丁的收入連工錢都不夠」，因此決定與果農契作，將收購來的柳丁送給桃園弱勢族群，一作就是18年。

李曉鐘今天早上在桃園區皇家薇庭停車場舉行「寒冬送暖關懷」柳丁捐贈儀式，現場豔陽高照，替冬天帶來一股暖意，他特別開著大貨車現身，車上滿載500箱共1萬台斤柳丁，表示將透過市府分送。王明鉅也到場見證，並代表市府致贈感謝狀，表示將透過社會局安家實物銀行媒合提供給社福團體。

王明鉅也和李曉鐘當場現切柳丁試吃，直誇「好甜，真的很甜」，他肯定，李曉鐘副議長送萬斤柳丁多年不輟，駕駛卡車的技術也很厲害，堪稱是全國紀錄。相當感謝李副議長的善行義舉，讓弱勢民眾在寒冬年節前夕能有甜美果實可以享用。

「希望能拋磚引玉，讓更多人一起投入做愛心的行列。」李曉鐘表示，以前人家常說為善不與人知，但他希望藉由捐贈儀式拋磚引玉，讓更多溫暖力量注入社會。契作的柳丁是「雞蛋丁」，不僅是應景水果，也味美多汁，保存期限也可以到農曆過年，希望能帶給弱勢族群甜蜜與溫暖。

李曉鐘女兒李凱倫今天也以特助身分參與捐贈儀式，她表示，父親多年來擔任民意代表用心為地方服務，明年她將投入市議員選舉，若有機會成功接下父親的棒子，她會延續父親的義舉，讓寒冬送關懷如此有意義的活動能繼續下去。

桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，總數量多達1萬台斤。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，總數量多達1萬台斤。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，總共1萬台斤的柳丁給弱勢民眾。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，總共1萬台斤的柳丁給弱勢民眾。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘（右）連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天他特地開著大貨車現身。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘（右）連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天他特地開著大貨車現身。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，特助女兒李凱倫也同框亮相。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，特助女兒李凱倫也同框亮相。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘（右2）連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，副市長王明鉅（左2）到場見證。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘（右2）連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，副市長王明鉅（左2）到場見證。記者張裕珍／攝影

桃園 王明鉅 社會局

延伸閱讀

全國首創！桃園幼兒專責醫師進托嬰中心服務 醫師、父母、老師金三角築早療長城

蝦皮賣桃市府「馬力食足」月曆 議員：服務處免費索取

桃園舉辦義消進階訓練暨口才交流賽 強化防火宣導能量 

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

相關新聞

竹北再創地價新高 新地王出爐！喜來登角地奪冠每坪約108萬

新竹縣地價及標準地價評議委員會評定通過115年度公告地價及公告土地現值調整案，光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地...

桃副議長李曉鐘連18年送萬斤柳丁贈弱勢 女兒盼接棒

桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天開著大貨車載著1萬斤柳丁現身，透過市府社會局安家實物銀行媒合...

家樂福撤出竹北沒差？房價穩站5字頭 專家點出2大關鍵

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福於10月底熄燈，是否衝擊周邊房價成為討論焦點。房市專家指出，短期雖有觀望情緒，但實際成交...

不清楚開發方向 地主樂善寺態度保留

桃園市長張善政有意「復活」華亞科擴大案，但全案變數大。前市長鄭文燦涉及收賄遭起訴，桃園地院持續審理今將進行第11次準備程...

解決衛生所醫師荒 北榮新竹分院創衛星模式

本報日前專題報導衛生所醫師荒問題，新竹縣竹東次醫療區醫師密度全台倒數第3，鄰近偏鄉衛生所長期無專責醫師。台北榮總新竹分院...

廣角鏡／小綠鳩來過冬

桃園市大湳森林公園近日出現「意外訪客」稀有冬候鳥小綠鳩，羽色翠綠擁有幾乎與綠葉融為一體的保護色，經野鳥學會專家確認，是桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。