快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北再創地價新高 新地王出爐！喜來登角地奪冠每坪約108萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新地王由竹北市光明六路東一段及自強北路角地奪下，現況為喜來登大飯店，公告土地現值為每坪108萬。圖／新竹縣政府提供
新地王由竹北市光明六路東一段及自強北路角地奪下，現況為喜來登大飯店，公告土地現值為每坪108萬。圖／新竹縣政府提供

新竹縣地價及標準地價評議委員會評定通過115年度公告地價及公告土地現值調整案，光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地號已不再是地王，新地王由竹北市光明六路東一段及自強北路角地奪下，現況為喜來登大飯店，公告土地現值為每坪108萬。

新竹縣政府地政處說明，新地王竹北市光明六路東一段及自強北路角地，屬交通樞紐及商業活動中心地段，115年度公告土地現值每平方公尺32萬9000元，換算每坪約108萬。新竹縣115年度公告地價平均調漲7.09％，公告土地現值平均調漲2.86％。

新竹縣政府地政處指出，因中央政策影響，竹縣不動產市場交易量近期明顯下降，但是成交價及都市地價指數皆呈現微幅上漲趨勢，原因可能是竹縣有很多重大建設、科技業發展及產業園區開發等因素，帶動整體市場發展。

地政處也公布各行政區評定結果公告地價平均調幅前3名，依序為寶山鄉14.34％、竹北市10.42％及新埔鎮8.47％。其中寶山鄉因竹科高科技產業發展，包含園區原有用地使用需求及擴建一期、二期大面積用地變更，故漲幅居竹縣之冠。

地政處表示，竹北市因商業活動及商圈發展、生活機能良好、交通便利等因素帶動地價持續成長；新埔鎮則因整體地價均衡性考量而提升，本次調整幅度較為明顯。至於公告土地現值平均調幅前3名分別為竹北市3.80％、湖口鄉3.70％及竹東鎮2.71％，主要是配合區域發展情形及市場趨勢調整，結果依規於明年1月1日公告

地政處提醒有需要的土地所有權人，可於明年1月2日至31日至土地所在地之各地政事務所，按公告地價80%至120%自行申報地價，亦可使用自然人憑證至內政部地政司數位櫃台線上申報，屆期未申報者逕以公告地價80%為申報地價，並據以核課地價稅。

竹北 北市 新竹

延伸閱讀

家樂福撤出竹北沒差？房價穩站5字頭 專家點出2大關鍵

父土地信託給么子 他賣1200萬分手足 大哥分嘸錢怒告敗訴

看好高雄前景！愛山林砸14億元買農16土地 未來規劃A辦大樓

藍營竹縣長3人選開打…「得竹北者得竹縣」黨政人士分析誰最有拚面

相關新聞

竹北再創地價新高 新地王出爐！喜來登角地奪冠每坪約108萬

新竹縣地價及標準地價評議委員會評定通過115年度公告地價及公告土地現值調整案，光明六路東一段、莊敬南路角地公園段482地...

桃副議長李曉鐘連18年送萬斤柳丁贈弱勢 女兒盼接棒

桃園市副議長李曉鐘連續18年舉行寒冬送關懷捐贈柳丁活動，今天開著大貨車載著1萬斤柳丁現身，透過市府社會局安家實物銀行媒合...

家樂福撤出竹北沒差？房價穩站5字頭 專家點出2大關鍵

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福於10月底熄燈，是否衝擊周邊房價成為討論焦點。房市專家指出，短期雖有觀望情緒，但實際成交...

不清楚開發方向 地主樂善寺態度保留

桃園市長張善政有意「復活」華亞科擴大案，但全案變數大。前市長鄭文燦涉及收賄遭起訴，桃園地院持續審理今將進行第11次準備程...

解決衛生所醫師荒 北榮新竹分院創衛星模式

本報日前專題報導衛生所醫師荒問題，新竹縣竹東次醫療區醫師密度全台倒數第3，鄰近偏鄉衛生所長期無專責醫師。台北榮總新竹分院...

廣角鏡／小綠鳩來過冬

桃園市大湳森林公園近日出現「意外訪客」稀有冬候鳥小綠鳩，羽色翠綠擁有幾乎與綠葉融為一體的保護色，經野鳥學會專家確認，是桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。