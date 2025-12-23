家樂福撤出竹北沒差？房價穩站5字頭 專家點出2大關鍵

新竹縣竹北市營運近30年的家樂福於10月底熄燈，是否衝擊周邊房價成為討論焦點。房市專家指出，短期雖有觀望情緒，但實際成交價格與買方出價意願並未出現明顯波動，支撐科大區房市的關鍵仍在交通與學區條件。

信義房屋竹北台科大店專員徐安翊分析，竹北生活圈本就成熟，消費行為近年已從大型賣場轉向周邊商圈、社區型超市與外送平台。區內涵蓋文心路、光明、喜來登等商圈，周邊亦有全聯、美聯社與傳統市場，採買選擇多元，家樂福退場後，日常生活便利度並未明顯下降。

撇除賣場因素，徐安翊說，支撐竹北科大區房市的關鍵仍在交通與學區條件。該區鄰近高速公路交流道，車程約2分鐘即可銜接主要幹道，通勤至竹科園區約10至15分鐘，主要購屋族群以園區就業人口為主。學區涵蓋博愛國小、博愛國中與仁愛國中，對家庭客群具吸引力。

房價方面，目前2至3房產品單價約每坪50萬上下，科大商圈屋齡15年內的物件，單價約50至60萬，兩房總價約1800至2000萬。相較高鐵特區或縣二重劃區同類型產品動輒60萬起跳，仍具價格競爭力。近期成交亦可見5字頭甚至4字頭物件，但多集中於中華路一帶。至於換屋族群，則偏好河岸景觀產品，靠近興隆路一帶，總價約4000至6000萬。

置產選擇上，徐安翊建議關注科大一、二街一帶，該區屋齡相對新，住宅氛圍單純，且鄰近新隆公園森林遊戲場。該公園於2022年翻修，增設滑步車道與多項兒童遊具，假日吸引不少親子族群，生活品質具加分效果。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，購屋族常將此區與文興重劃區、華興生活圈相互比較。華興在相近總價帶下，產品屋齡相對新，但位置較為外圍；科大區則在交通便利性與通勤效率上具優勢，兩區各有條件與吸引力，實際選擇仍取決於購屋族對通勤距離、屋齡與生活機能的不同需求。