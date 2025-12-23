解決衛生所醫師荒 北榮新竹分院創衛星模式

本報日前專題報導衛生所醫師荒問題，新竹縣竹東次醫療區醫師密度全台倒數第3，鄰近偏鄉衛生所長期無專責醫師。台北榮總新竹分院首創教學醫院衛星模式，將周邊衛生所納為衛星據點，補助醫師進修、回院看診，並保障薪資，挹注偏鄉醫療資源。

賴清德總統前天到台北榮民總醫院，出席由公立醫院協會主辦的「醫療韌性守護健康台灣」研討會，會中提到行政院今年核定「健康台灣深耕計畫」，預計2025年至2029年投入489億元經費。計畫聚焦優化醫療工作條件、規畫多元人才培訓、導入智慧科技醫療及社會責任醫療永續4大範疇。

北榮新竹分院此次爭取「A2模式」（其他醫療機構垂直及區域整合所轄縣市醫療機構）計畫核定，垂直整合鄰近的五峰、尖石、芎林、橫山等鄉鎮衛生所，將點連成線、面，串聯成完整的區域醫療防護網，強化偏鄉醫療環境。

面對醫師招募困境，北榮新竹分院祭出配套措施，不僅保障醫師薪資比照醫學中心水準，並提供教職與宿舍等福利，協助專業人才能專心投入臨床服務、無後顧之憂。醫療運作採取創新的「6+2」模式，規畫醫師每周6個時段支援衛生所，並保留2時段回院看診，確保專業連結不中斷。

此外，衛生所的醫療盈餘將建立回流機制，用於招募更多專科醫師，擴大服務內容，真正落實「健康台灣，深耕在地」，實現公立醫院對於在地醫療的永續承諾。