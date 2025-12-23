捷運帶動 華亞科擴大案有望重啟

桃園林口特定區工五工業區（又稱華亞科技園區）擴大案因前市長鄭文燦涉嫌收賄案停擺，桃園市長張善政近日接受媒體專訪表態，計畫透過捷運長庚線當突破口，讓華亞科擴大案「大復活」，當地民代樂觀其成。內政部長劉世芳昨拜會張善政釋善意，表達將予以協助。

華亞科技園區占地約158公頃，為全球半導體產業重要生產基地；桃市府調查，約22家廠商亟需擴建土地，所需產業用地約32.93公頃，市府近年擬透過都計變更華亞科東側農業區50公頃面積，採區段徵收擴大產業用地。

不過，華亞科擴大案近年停擺，主因地主樂善寺反對區段徵收，去年7月又爆出鄭文燦被控於市長任內辦理此案時涉收受500萬元賄款，案件還在審理中，更讓地主對於此區段徵收案態度趨於保守。

張善政接受媒體專訪提到，華亞科聚集多家國際大廠，希望就近擴廠，但周邊僅剩華亞科擴大案土地；該擴大案開發過去被質疑是炒地皮，單純重啟開發難以避免爭議，若讓捷運長庚線穿過樂善寺地權範圍，具高度正當性，也有助打開地主多年死結。

桃園捷運長庚線（銀線）將串聯桃園、龜山2處行政區及新北林口長庚線，目前在可行性研究階段。桃園市捷運工程局指出，桃園的路線與場站評估都完成，除了延伸路廊到A7站長庚大學處，也會經過樂善寺用地，若樂善寺內部仍有整合問題，將採設定地上權處理，待新北定案後併案送交通部。

市議員李宗豪說，站在地方發展角度，工五擴大所增加的產業用地確實有實際需求，近年A7周邊人口快速成長，也建議交通層面同步完善聯外道路與交通配套，對提升整體生活品質也有幫助。

劉世芳昨下午拜會張善政，雙方觸及華亞科擴大案開發。市府指出，內政部都委會設有專業小組，負責相關審查工作，只要市府依照專業小組的審查意見，向內政部都委會提報審議，內政部持開放態度，願意在程序上提供協助。