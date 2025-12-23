不清楚開發方向 地主樂善寺態度保留

桃園市長張善政有意「復活」華亞科擴大案，但全案變數大。前市長鄭文燦涉及收賄遭起訴，桃園地院持續審理今將進行第11次準備程序，關鍵地主樂善寺目前也仍不同意華亞科擴大案內容。寺方昨說明，信徒對開發案意見不一，還有遷葬與徵收等難題，開發不易。

桃市府有鑒於AI伺服器、CXL記憶體與高階GPU的產業爆炸性成長需求，持續盤點可能用地作為產業擴廠投資使用，華亞科擴大案是其一。經發局官員昨指出，今年光龜山區就有和碩、智邦、微星等科技業投入新廠或擴建，美光也已表達擴大投資意願，顯示桃園已成高階運算供應鏈首選。

「我們還不清楚市府開發方向。」樂善寺總幹事李正輝昨說，該案目前仍處擱置狀態，前市長鄭文燦曾規畫以區段徵收方式推動開發，但當時政府未召開信徒大會說明，也未取得地主同意，遭信徒強烈反彈。

李正輝認為，張善政可能是依照前市府的區段徵收方案繼續推動，但目前信徒內部對於開發案態度仍是一半支持、一半反對；樂善寺土地有許多墳墓用地，涉及遷葬和徵收等複雜問題，才是開發案面臨的最大困難。

華亞科擴大案在2022年間由內政部土徵小組審議公益性及必要性，並經內政部土徵大會審議通過，後經內政部都委會大會審議，當時樂善寺出席代表，反對以區段徵收方式開發為產專區。

都發局指出，2023年起市府陸續拜會樂善寺，該寺內部態度一直未能整合，鄭文燦案爆發後更趨保留，後續將持續積極溝通。