快訊

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

桃園市府助媒合旅宿業 樂天桃猿二軍宿舍落腳市區

中央社／ 桃園22日電

中華職棒大聯盟樂天桃猿隊二軍宿舍環境條件差，引起關注討論；桃園市政府今天表示，已透過觀光旅遊局與體育局協助尋找到適合旅宿業者，最終決定權由桃猿隊自行決定。

樂天桃猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，二軍宿舍已找到新地點，位於桃園市區，有請球員、教練與行政人員現場確認住宿環境，2026年元旦陸續入住。

桃園市政府觀光旅遊局主任秘書李復華晚間告訴中央社記者，為協助球隊尋找選手練習時長住場域，觀旅局協詢有意合作業者，考量長住預算與一般旅館經營不同，觀旅局依據球隊條件協請桃園市旅館公會，以及符合住宿需求、預算、場域區位的旅館業者推薦媒合，共同支持棒球運動，至於最終決定權由樂天桃猿隊自行決定。

體育局表示，近日桃猿二軍宿舍環境問題引發社會關注後，市長張善政立即責成體育局與觀旅局合作，協調市內具備量能旅宿業者，協助球團在最短時間內尋覓適宜球員住宿場所，市府團隊迅速盤點並協調數家旅宿業者後，促成球團與業者進行溝通，雙方已就各面向達成共識，可望為二軍球員安排更優質住宿環境。

據了解，目前曝光的二軍宿舍就是市府協助尋找的地點之一，位置在桃園市區，市府也事先派員看過，附近機能良好，樓層屬於高樓層，環境與管理良好，市府溝通後，業者也有高度共識協助在地球隊，以合理價格提供球團承租。

桃園 住宿 宿舍

延伸閱讀

中職／桃猿二軍宿舍1月搬到桃園市區 地獄級宿舍將退租

桃園華亞科擴大案重啟！張善政表態支持 地主樂善寺態度分歧

寶嘉聯合攜手荃程汽車桃園旗艦品牌中心揭幕 CITROËN C3 AIRCROSS及Alfa Romeo Junior搶先車展亮相

高階電腦模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

相關新聞

桃園華亞科擴大案重啟有望？ 內政部：樂觀其成

桃園華亞科擴大案因前市長鄭文燦涉嫌受賄案停擺，桃園市長張善政表態，有意再度推動開發。內政部長劉世芳今傍晚率團拜訪桃市府時...

全國首創！桃園幼兒專責醫師進托嬰中心服務 醫師、父母、老師金三角築早療長城

臺灣面臨少子化的挑戰，對於家庭和國家來說，誕生的每一個孩子都不能少！但是從統計數字上來看，現在早產跟早療通報的比例卻逐年節節上升，幼兒發展遲緩的警報聲也越發的讓人膽戰心驚。

桃園華亞科擴大案重啟！張善政表態支持 地主樂善寺態度分歧

桃園華亞科擴大案因前市長鄭文燦涉嫌受賄案停擺，桃園市長張善政接受媒體專訪時證實將「大復活」，計畫透過捷運長庚線當突破口推...

高階電腦模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

桃園市推動「企業防災專案」，透過風險評估及火煙流模擬等科學方法導入，協助企業檢視高風險區域。第三階段今於龍潭區友達光電廠...

桃園坪頂消防分隊前進幼兒園宣導 聖誕節主題闖關活動寓教於樂

一年一度的聖誕節到來，桃園市消防局坪頂分隊於今（22）日前往私立奇異鳥幼兒園，結合聖誕氛圍辦理消防安全宣導活動，與師生同樂。活動以聖誕節為主題，融入防火及居家安全宣導內容，提升幼兒及教師的安全意識，同時讓小朋友親身體驗消防員的工作內容。

竹市警交通隊新建辦公廳舍落成 交安組維持原駐地

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。