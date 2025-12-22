快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

桃園華亞科擴大案重啟有望？ 內政部：樂觀其成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園華亞科擴大案停擺，內政部長劉世芳今傍晚率團拜訪桃市府時，雙方都認同須妥善與地主樂善寺溝通討論，市府將通盤規畫，內政部也表達樂觀其成。圖／市府提供
桃園華亞科擴大案停擺，內政部長劉世芳今傍晚率團拜訪桃市府時，雙方都認同須妥善與地主樂善寺溝通討論，市府將通盤規畫，內政部也表達樂觀其成。圖／市府提供

桃園華亞科擴大案因前市長鄭文燦涉嫌受賄案停擺，桃園市長張善政表態，有意再度推動開發。內政部長劉世芳今傍晚率團拜訪桃市府時，雙方都認同須妥善與地主樂善寺溝通討論，市府將通盤規畫，內政部也表達樂觀其成。

華亞科擴大案近年停擺，除地主樂善寺反對區段徵收，去年7月鄭文燦又被控於市長任內辦理此案時涉收受500萬元賄款，讓地主對於此區段徵收案態度趨於保守。

市長張善政近日接受媒體專訪時則表態，計畫透過捷運長庚線當突破口，讓華亞科擴大案「大復活」。

內政部長劉世芳今傍晚率內政部次長董建宏、內政部國土管理署長吳欣修及國家住宅及都市更新中心董事長花敬群拜訪桃園市長張善政，雙方針對桃園市社會住宅興辦、包租代管、租金補貼、青年婚育家庭保障等居住政策交換意見。

內政部訪團也對華亞科技園區擴大案表達關心，雙方於會中交換意見，都認同必須妥善與樂善寺溝通討論，張善政也提及由於後續林口特定區將配合捷運路線等引導發展，市府將會通盤規畫，內政部也表達樂觀其成。

市府表示，內政部展現開放態度，願意在程序上提供協助，這對於推動相關開發案具有正面意義；華亞科案目前尚未提報至內政部階段。後續將嚴格依照專業小組的審查意見辦理，確保開發案依法推動。

都發局長江南志表示，華亞科擴大案目前關鍵就卡在樂善寺意願，都發局將彙整該區域周邊發展方向和最新動態，以及推案遇到的瓶頸、廟方在意事項等，備妥基本資料後於農曆年後拜訪廟方交換意見，希冀能重新商議出大家都能接受的推動方案。

