立委李坤城等人攜手企業 為國門執勤犬加菜

中央社／ 桃園機場22日電

民進黨籍立委李坤城、郭昱晴及吳沛憶今天攜手民間業者捐贈物資，為守護國門緝毒犬與檢疫犬加菜，希望透過食品與照護物資支持補充小狗日常所需，向第一線執勤犬致上感謝。

李坤城、郭昱晴及吳沛憶今天攜手台灣寵物品牌汪喵星球，於關務署台北關通關大樓舉辦「耶誕節加菜物資捐贈儀式」，李坤城接受媒體聯訪表示，今天是耶誕節前夕，執勤犬、緝毒犬是守護國門第一線的台灣汪汪隊，年關將至相信執勤犬工作量會更繁重，盼藉此鼓勵感謝執勤犬守護國門第一線的辛苦。

財政部關務署署長彭英偉指出，感謝民間企業捐贈物資，對於犬訓中心是實質幫助，也是對海關最佳鼓勵支持，委員們在考察時就非常關心執勤犬及犬訓中心狀況，更透過民間業者提供實質幫助獎勵，成就了美事。

汪喵星球執行長孫宗德說，從民國112年起就與地方政府搜救犬隊及台灣偵搜犬協會展開合作，今天捐贈以守護國門的緝毒犬與檢疫犬日常照護所需為主，內容包含主食罐約50箱共約1181罐、蔬肉糧2磅約66包、各式零食約560包，以及約130盒（瓶）保健品，涵蓋益生菌、關節與免疫保健項目，提供緝毒犬與檢疫犬作為日常補給，盼望能為82隻現役執勤犬提供營養補給支持。

護國 李坤城 吳沛憶

