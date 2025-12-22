全國首創！桃園幼兒專責醫師進托嬰中心服務 醫師、父母、老師金三角築早療長城

桃園市政府婦幼發展局因此率全國之先，引進了幼兒專責醫師進入托嬰中心進行早療的篩檢。圖：李春台攝

臺灣面臨少子化的挑戰，對於家庭和國家來說，誕生的每一個孩子都不能少！但是從統計數字上來看，現在早產跟早療通報的比例卻逐年節節上升，幼兒發展遲緩的警報聲也越發的讓人膽戰心驚。為了安全、健康地接住每一個寶貝孩子，讓他們在0到3歲的關鍵期都能夠早期發現早期療癒，桃園市政府婦幼發展局因此率全國之先，引進了幼兒專責醫師進入托嬰中心進行早療的篩檢。婦幼局長杜慈容希望醫師們走出診間，進到幼兒們熟悉的托嬰中心，與家長和中心的老師三方攜手合作，為桃園市的早療長城添一塊磚，築一道牆。

本身就具有醫療背景的桃園市副市長王明鉅，12月3日參加公設民營蘆竹仁愛托嬰中心健康服務試辦計畫時提到，桃園市從113年成立了婦幼發展局之後，就針對幼兒專責醫師這部分研擬幼兒早期療育篩檢的配套作法，但因為要做好幼兒早期發展篩檢，牽涉到醫師、家長、托嬰中心及幼兒園各個面向的分工和合作，執行起來的確會有諸多困難有待克服。

王明鉅表示，因此在婦幼局杜局長的構思下，市府開始了一項創新的做法，就是將這些幼兒專責醫師引進到托嬰中心裡面來，藉由齊聚在這個幼兒熟悉的環境中，讓家長、老師和小朋友們可以有一個共聚一堂的機會。然後由醫師進行幼兒發展的篩檢，這樣做的好處是大家在這個熟悉且安全的環境中，小朋友感到自在，整個過程也可以更順利的進行，醫師、父母和老師也能更好的溝通、討論，得到最真實的結論和數據。如果試辦順利，王明鉅說，未來希望能夠把計畫擴大，吸引更多的幼兒專責醫師投入，形成類似一個「親師會」一樣的傳統。

杜慈容說，這項幼兒專責醫師進入托嬰中心的試辦計畫，立意雖然良好，預期的效果也很值得期待，但不可否認也的確存在許多障礙和阻力。要幼兒專責醫師願意離開自己的診間進入到托嬰中心，沒有額外的給付卻要付出更多的心力；家長們願意撥出自己的時間，進到托嬰中心與醫師、老師們共同討論孩子的身心狀況，都是需要大家努力付出去克服的關卡。

杜慈容強調，幼兒專責醫師、父母和老師三方協力，匯集每個人的專業和經驗來判斷孩子的最真實狀況，排除盲區和誤判，發現問題後集體討論找出最可能的原因以及解決的方案，有時候，發現的問題甚至可能不是發展遲緩所造成的，原來只要多花點時間，和孩子親子共讀，就可以解決許多看似棘手但其實很簡單的疑問。

幼專醫師進到托嬰中心做早療篩檢這項政策，財團法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純就表示十分的支持，劉百純認為，因為0至2歲的小朋友每天幾乎都有半天的時間在托嬰中心，因此中心的老師對孩子的了解會比其他人更多更清楚，如果再和幼專醫師以及家長三方共同說明孩子的發展狀況，不管是體能方面、語言或是社會情緒發展，大家都能夠達到一致的共識，這樣的合作對孩子來講會是非常大的一個福氣。

至於執行上的困難，劉百純也點出關鍵點指出，要爸爸媽媽抽空到托嬰中心來協助小朋友的篩檢，請假勻出時間常常是父母比較傷腦筋的環節，但她也強調，如果不來托嬰中心，父母也必須要抽空帶孩子到醫院或是診所去做篩檢，相較之下，托嬰中心的環境能讓孩子更輕鬆、更適應，身旁的老師也是孩子最熟悉的人，因此篩檢的效果也會明顯更好。基於這個前提，她呼籲父母盡量抽空到托嬰中心陪同篩檢，不僅孩子的配合度會更高，所需請假的時間也會更短、更彈性。因為到醫院或診所掛號排隊，可能一排就是一個上午，到托嬰中心來，你只需要知道孩子接受檢查的時段，前後大約不到一小時就可以完成篩檢，比起上醫院，到托嬰中心受檢其實更有效率。

王明鉅強調，目前試辦的計畫要透過觀察、評估和協調，讓最多的資源和熱情導入到計畫中讓國家未來的主人翁受益。他認為這是一個非常難得的機會，但也確實不容易，因為有這些願意犧牲奉獻的幼兒專責醫師投入，守護照顧國家的下一代，王明鉅除了感謝，也期許婦幼局這項計畫未來能夠更擴大，如果試辦成功，將來也不排除將幼兒牙齒篩檢的工作也導入到托嬰中心以及幼兒園中，讓孩子得到更全面的保護和照顧。

桃園市婦幼局率全國之先，將幼兒專責醫師引進托嬰中心，開啟了幼兒保健主動出擊的先鋒，大膽但卻很出色。杜慈容說，每個孩子都是父母的寶貝，更是國家的寶貝，每個降臨到這個世上的孩子都必須要好好接住，健康長大。幼兒專責醫師入園是第一步，未來計畫擴大之後，希望父母、老師與醫師三方攜手協力，共同築起早療長城，捍衛孩子的成長與健康。

