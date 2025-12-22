桃園華亞科擴大案重啟！張善政表態支持 地主樂善寺態度分歧

桃園華亞科擴大案因前市長鄭文燦涉嫌受賄案停擺，桃園市長張善政接受媒體專訪時證實將「大復活」，計畫透過捷運長庚線當突破口推動開發。當地民代對此樂觀其成，不過最大地主樂善寺內部分歧仍大，對於市府提出的新開發方向，寺方表示尚不清楚詳細內容。

華亞科擴大案位於桃園市龜山區華亞科東側農業區，涵蓋面積約50公頃，預計採區段徵收方式開發。該案曾因地主樂善寺反對區段徵收而停擺，後又因鄭文燦被控於市長任內辦理此案時，涉收受華亞科東側農地地主等人500萬元賄款而空轉，目前此案仍在桃園地方法院程序準備庭階段。

張善政接受中國時報專訪時表示，桃園工業產值超過4兆元，各大廠都在積極覓地，尤其華亞科聚集多家國際大廠，希望就近覓地擴廠，但周邊唯一僅剩的就是華亞科擴大案土地。

張善政表示，華亞科擴大案開發過去被質疑是炒地皮，單純重啟開發仍難以避免爭議，若讓捷運長庚線穿過樂善寺地權範圍，以公共利益為前提要求讓出土地，不僅具備高度正當性，也能化解地主與開發間的多年死結。

經發局官員今表示，AI伺服器、CXL記憶體與高階GPU的爆發，正驅動桃園產業用地需求質變。由於高算力設備對承重、電力與液冷散熱的嚴苛要求，企業急需高規格先進廠辦。

今年光龜山區，就有和碩、智邦、微星、達明、aws、台灣航電、microsoft、中勤、亞東等科技及傳產業者投入新廠及中心擴建，美光也表達擴大投資意願，顯示桃園已成高階運算供應鏈首選。

不過，目前樂善寺目前仍不同意華亞科擴大案內容。都發局表示，2023年起市府陸續拜會樂善寺，該寺一直以對於變更與否內部態度未能整合，鄭文燦案爆發後更趨保留，後續將持續積極溝通。

「我們還不清楚市府開發方向。」樂善寺總幹事李正輝表示，該案目前仍處擱置狀態，前市長鄭文燦曾規畫以區段徵收方式推動開發，但當時政府未召開信徒大會說明，也未取得地主同意，遭信徒強烈反彈。

他認為張善政可能是依照前任政府的區段徵收方案繼續推動，但目前信徒內部對於開發案態度仍是一半支持、一半反對；樂善寺土地有許多墳墓用地，涉及遷葬和徵收等複雜問題，才是開發案面臨的最大困難。

市議員李宗豪表示，站在地方發展角度，工五擴大所增加的產業用地確實有實際需求，加上近幾年A7周邊人口快速成長，都市計畫中納入文教用地規畫，將有助紓解目前學校空間不足問題，交通層面若能同步完善聯外道路與交通配套，對於改善周邊交通壅塞、提升整體生活品質也會有幫助。