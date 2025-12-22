快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

高階電腦模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
防災訓練中心提供空間與高階設備，可針對火災及煙流等情境進行精準模擬，協助企業檢視安全風險，提升營運韌性。圖／桃園市政府提供
防災訓練中心提供空間與高階設備，可針對火災及煙流等情境進行精準模擬，協助企業檢視安全風險，提升營運韌性。圖／桃園市政府提供

桃園市推動「企業防災專案」，透過風險評估及火煙流模擬等科學方法導入，協助企業檢視高風險區域。第三階段今於龍潭區友達光電廠區空間設置「企業防災訓練教室」落成啟用，內部配置高階電腦以因應火災模擬所需算力，推動企業防災符合國際SDGs標準，將成為桃園上市櫃公司及高風險企業重要培訓基地。

桃園市政府自2023年啟動企業防災專案，第一階段引進科學方法進行風險評估及火災煙霧擴散模擬；第二階段逐步推廣至企業實務操作，其中由友達光電提供的企業防災訓練教室，成為全台企業教育訓練重要場域；未來第三階段將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。

桃園市長張善政今出席企業防災訓練教室落成啟用典禮暨防災專案第三階段啟動儀式，指出消防署今年推動的企業防災SDG認證活動，全台共逾500家企業申請，最終僅7家獲得最高榮譽「卓越獎」，其中桃園就占了4家，包括美光、日月光及友達2廠，充分展現桃園對企業防災的重視，以及政府與企業防災合作的成效。

友達光電股份有限公司資深副總經理林挺立表示，友達光電長期深耕桃園，擁有龍潭廠與龍科廠兩個重要生產基地，其中龍科廠已率先導入全球領先的技術Micro LED進行量產，未來將持續在桃園深根此項核心技術。

此外，今年友達光電與消防局簽署合作備忘錄，在公司內成立企業防災訓練中心，提供空間與高階設備，可針對火災及煙流等情境進行精準模擬，協助企業檢視安全風險，提升營運韌性。

消防局指出，專案第二階段已完成多家種子企業輔導，其中台灣美光成果發表顯示專案方法具高度可行性與實務效益，此次於友達光電龍科廠啟用的「企業防災訓練教室」，為專案邁入第三階段的重要里程碑，將作為企業防災教育訓練與實務交流平台，成為高風險事業單位及上市櫃公司重要的訓練基地，促使防災訓練在地化、常態化。

桃園市推動「企業防災專案」，今第三階段正式啟動，未來將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。記者周嘉茹／攝影
桃園市推動「企業防災專案」，今第三階段正式啟動，未來將結合企業防災與ESG理念，推動企業防災符合國際SDGs標準。記者周嘉茹／攝影
桃園市推動「企業防災專案」，透過風險評估及火煙流模擬等科學方法導入，協助企業檢視高風險區域。記者周嘉茹／攝影
桃園市推動「企業防災專案」，透過風險評估及火煙流模擬等科學方法導入，協助企業檢視高風險區域。記者周嘉茹／攝影

風險 教室

