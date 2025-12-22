大新竹跨年晚會 300秒煙火秀迎新年

快訊

中央社／ 新竹市22日電

竹市府今天說，2026大新竹跨年晚會將於31日晚間在新竹市大湳雅公園登場，邀請歌手蘇慧倫、韋禮安、白安等演出，並安排300秒倒數煙火秀，歡迎民眾前來共度跨年。

新竹市政府今天辦2026大新竹跨年晚會宣傳活動，市長高虹安致詞表示，今年以「新竹 ON LOOP 不斷電」為題，象徵大新竹以滿格的電力朝向未來前進，當天現場設有美食攤位、遊藝市集，也安排300秒倒數煙火秀迎新年。

高虹安說，晚會邀請歌手蘇慧倫、韋禮安、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅等人，還有竹市在地歌手呂士軒、黃子軒等人演唱，展現大新竹音樂實力與文化特色。

竹市府表示，活動當天會場附近大雅路、水田街、湳雅街部分路段，從下午4時管制並設為行人徒步區，竹市也安排接駁車，從下午5時起分別在南寮漁港旅遊服務中心、新竹車站兩條路線發車，民眾可多加利用。

新竹縣長楊文科現場表示，竹縣府31日安排接駁車，去程起站新竹縣政府站出發，行經體育場站、喜來登站至活動會場等；回程從活動會場出發，行經新竹縣政府站、體育場站、喜來登站，並增停高鐵站。

