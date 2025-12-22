大新竹跨年晚會 300秒煙火秀迎新年
竹市府今天說，2026大新竹跨年晚會將於31日晚間在新竹市大湳雅公園登場，邀請歌手蘇慧倫、韋禮安、白安等演出，並安排300秒倒數煙火秀，歡迎民眾前來共度跨年。
新竹市政府今天辦2026大新竹跨年晚會宣傳活動，市長高虹安致詞表示，今年以「新竹 ON LOOP 不斷電」為題，象徵大新竹以滿格的電力朝向未來前進，當天現場設有美食攤位、遊藝市集，也安排300秒倒數煙火秀迎新年。
高虹安說，晚會邀請歌手蘇慧倫、韋禮安、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅等人，還有竹市在地歌手呂士軒、黃子軒等人演唱，展現大新竹音樂實力與文化特色。
竹市府表示，活動當天會場附近大雅路、水田街、湳雅街部分路段，從下午4時管制並設為行人徒步區，竹市也安排接駁車，從下午5時起分別在南寮漁港旅遊服務中心、新竹車站兩條路線發車，民眾可多加利用。
新竹縣長楊文科現場表示，竹縣府31日安排接駁車，去程起站新竹縣政府站出發，行經體育場站、喜來登站至活動會場等；回程從活動會場出發，行經新竹縣政府站、體育場站、喜來登站，並增停高鐵站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言