桃園坪頂消防分隊前進幼兒園宣導 聖誕節主題闖關活動寓教於樂

桃園市消防局坪頂分隊於今日前往私立奇異鳥幼兒園，結合聖誕氛圍辦理消防安全宣導活動。圖：消防局提供

一年一度的聖誕節到來，桃園市消防局坪頂分隊於今（22）日前往私立奇異鳥幼兒園，結合聖誕氛圍辦理消防安全宣導活動，與師生同樂。活動以聖誕節為主題，融入防火及居家安全宣導內容，提升幼兒及教師的安全意識，同時讓小朋友親身體驗消防員的工作內容。

此次活動採闖關方式進行，其中「射水體驗」最受孩童喜愛。圖：消防局提供

此次活動採闖關方式進行，其中「射水體驗」最受孩童喜愛。小朋友化身「小小消防員」，手持瞄子瞄準目標射水，並搭配消防車器材介紹及消防衣穿著體驗，讓孩童認識各項消防裝備器材與消防工作，深刻體會消防人員執勤的辛勞與不易。

適逢冬季氣溫驟降，為預防一氧化碳中毒，宣導中特別強調使用燃氣熱水器時應保持室內通風，並教導孩童在出現頭暈、肢體無力等不適症狀時，應即時告訴大人並撥打119報案求助。

坪頂分隊長吳浚澤表示，透過沉浸式宣導活動，能有效提升孩童的參與度與學習意願，而基本的消防安全知識更是民眾日常生活中不可或缺的一環，期盼藉由宣導培養具備防災意識與應變能力的新世代，共同打造更安全的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：坪頂消防分隊前進幼兒園宣導 聖誕節主題闖關活動寓教於樂