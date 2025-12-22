竹市警交通隊新建辦公廳舍落成 交安組維持原駐地

新竹市警局交通隊與北門派出所於北大路合署辦公，但廳舍狹小擁擠，車禍處理小組（交安組）更分散於東大路二段561號，市警局於經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，先前有市議員建議，新建廳舍周邊屬於交通要道，人車混雜、道路更形狹小與擁塞，若之後將交安組遷移至此，將嚴重影響警方緊急出勤的反應時間和機動性；警方指出，最終決定維持交安組駐地，維護值勤順暢。

市警局今舉行落成啟用典禮，市長高虹安說，新建廳舍不僅有效改善原有辦公空間不足問題，也全面提升員警辦公品質與執勤效能，是竹市推動交通安全的重要里程碑。

高虹安指出，警交通隊過去與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約1677平方公尺（約507坪），需容納超過140名員警，空間相對狹隘，且民眾洽公動線與員警執勤區域重疊，影響市民洽公的便利性。

這次新建交通警察大樓完工啟用，有效解決交通隊與北門派出所長期以來的空間不足問題，提供警民更完善的硬體設備與舒適的洽公環境。同時優化警政服務流程，提升整體交通管理與執勤效能，讓市民洽公更加便利。

警察局長許頌嘉表示，原先規畫由交安組進駐新建大樓，經廣泛蒐集各界意見並審慎評估後，考量交安組業務特性、地理位置、出勤動線及停車便利性，決定維持交安組駐地於東大路二段561號，改由婦幼警察隊進駐新建交通警察大樓。此一調整可使婦幼警察隊擁有更完善、舒適的辦公空間與硬體設備，進一步強化婦幼安全保護與相關業務推展，並同步盤點警察局內部空間，提升整體使用效益。

許頌嘉說，此案總工程經費逾1億5865萬元，新建大樓規畫地下1層、地上6層，採綠建築標準設計，融合地方環境特色，兼顧節能減碳、永續發展與建築美學。未來將由交通警察隊勤務組、業務組及婦幼警察隊共同進駐，促進警政資源整合與共享，實踐「風城交安新里程」的施政目標。