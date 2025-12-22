竹市慈雲空橋進入關鍵階段 明年1月10日起分階封路施工

為提升新竹市關埔地區行人安全與交通順暢，市府推動的「慈雲空橋工程」目前實際工程進度已達57%，將進入結構吊裝與橋面施作的關鍵階段。工務處表示，市府將自明年1月10日起進行封路作業，提醒市民提前規畫行程，並配合現場交通導引，共同維持施工期間的交通秩序與安全。

工務處指出，慈雲空橋位於關埔地區，橫跨慈雲路並連接埔頂三路，為竹市推動「人本交通」的重要節點工程，旨在提供安全、便利的步行通道，改善行人穿越車流的風險。

明年1月10日至1月15日每日9時30分至16時佔用慈雲路南、北向內側各一車道，進行臨時施工架搭設；鋼構施工平台吊裝作業於1月19日至1月24日，每日22時至隔日6時，封閉北向全線車道；1月24日至1月30日，每日22時至隔日6時，封閉南向全線車道。