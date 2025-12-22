快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

車位難求 桃園增建停車場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市停車成本攀升，公有停車場費率由每小時30元調漲至40元，熱門區域的民間停車場收費更是公立收費1倍以上。桃園市交通局有鑑於人口與車輛成長速度快，近年透過前瞻計畫已完成13處停車場，還有6處持續執行中，待完成後總計新增逾3000個停車位，紓解停車荒。

桃市府統計，全市現有188座公有停車場及737座登記有案的民間停車場，但供不應求導致停車費率飆升，以桃園火車站周邊為例，部分停車場已從每小時40元調整為平假日差別收費制，假日時段每小時收費70元。

其餘公有路外停車場則是依使用率情形訂定收費，落在每小時20元至40元之間。

民間停車場收費則依停車場法管理，業者須向交通局申請停車場登記證，經審查通過後得營業。交通局指出，民間停車場費率由業者自訂，但市府會核定收費上限，目前約在每小時百元左右。

為解決停車空間不足，交通局已向中央爭取前瞻計畫補助19案，核定補助金額約31億元。

目前完工13案，6案執行中包括9月啟用的中壢區中正公園地下停車場、中壢區中壢國小地下停車場、大園區停二立體停車場、桃園區廣一地下停車場、中壢區停十地下停車場及八德大湳森林公園停車場。

其中，桃園區廣一地下停車場位於桃園火車站後站，今年5月動工，工程總經費8.63億元包含前瞻計畫補助2.8億元，預計2027年完工。屆時地下停車場將提供汽車位250席及機車位300席，地面層還有可停靠9席大客車的公車轉運站，方便民眾轉乘。

