12路線苗栗公車 明年併為9條

亦捷科際整合今年10月爆發司機罷駛風波，經主管機關協調，苗栗客運於明年元旦開始接駛亦捷科際的苗栗縣公路客運路線，但原12條路線盤點整併優化為9條。縣府提醒，路線調整後，主要會影響後龍鎮、西湖鄉地區部分民眾搭乘，要特別注意。

亦捷科際去年9月16日起代駛新竹客運12條苗栗路線，因駕駛人力等問題，數度引發班次混亂。新竹市監理站最近公布，為更優質且穩定的客運品質，明年1月1日起9條路線改由苗栗客運接駛，無縫接軌並維持原有班次，客運服務不中斷。

苗客接駛9條路線，包括「5655」大湖-卓蘭（經八份）、「5656」苗栗-大湖、「5657」苗栗-獅潭、「5658」苗栗-新雞隆（經銅鑼）、「5659」苗栗-北河活動中心（經鶴岡）、「5661」大湖-中興、「5663」大湖-卓蘭（經景文）、「5664」苗栗-三義（經銅鑼），及「5669」苗栗-後龍（經十班坑）。

盤點路線整併優化3條，包括「5660」苗栗-福基、「5667」後龍-三湖（經龍港）2條路線，統計分析疫情過後，每月乘車僅5人，分別於今年11月27日及明年1月1日起停駛；另「5668」苗栗-通霄鎮公所（經後龍）因路線重複度較高，可以藉由「5669」及「5808」完整替代。

苗縣府交通工務處提醒，3條路線調整後將影響後龍鎮、西湖鄉部分民眾，「5667」停駛，建議改搭「5669」，原搭乘「5668」可改搭「5669」、「5808」。屆時班次時刻表可上公路客運即時動態資訊網或下載ibus app查詢。