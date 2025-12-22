快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

12路線苗栗公車 明年併為9條

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

亦捷科際整合今年10月爆發司機罷駛風波，經主管機關協調，苗栗客運於明年元旦開始接駛亦捷科際的苗栗縣公路客運路線，但原12條路線盤點整併優化為9條。縣府提醒，路線調整後，主要會影響後龍鎮、西湖鄉地區部分民眾搭乘，要特別注意。

亦捷科際去年9月16日起代駛新竹客運12條苗栗路線，因駕駛人力等問題，數度引發班次混亂。新竹市監理站最近公布，為更優質且穩定的客運品質，明年1月1日起9條路線改由苗栗客運接駛，無縫接軌並維持原有班次，客運服務不中斷。

苗客接駛9條路線，包括「5655」大湖-卓蘭（經八份）、「5656」苗栗-大湖、「5657」苗栗-獅潭、「5658」苗栗-新雞隆（經銅鑼）、「5659」苗栗-北河活動中心（經鶴岡）、「5661」大湖-中興、「5663」大湖-卓蘭（經景文）、「5664」苗栗-三義（經銅鑼），及「5669」苗栗-後龍（經十班坑）。

盤點路線整併優化3條，包括「5660」苗栗-福基、「5667」後龍-三湖（經龍港）2條路線，統計分析疫情過後，每月乘車僅5人，分別於今年11月27日及明年1月1日起停駛；另「5668」苗栗-通霄鎮公所（經後龍）因路線重複度較高，可以藉由「5669」及「5808」完整替代。

苗縣府交通工務處提醒，3條路線調整後將影響後龍鎮、西湖鄉部分民眾，「5667」停駛，建議改搭「5669」，原搭乘「5668」可改搭「5669」、「5808」。屆時班次時刻表可上公路客運即時動態資訊網或下載ibus app查詢。

苗栗縣 公車 罷工 人力

延伸閱讀

苗栗「雲海景點咖啡廳」，品美食、賞山景 「老薑蒸足浴」很推！

台61苗栗苑裡高架橋下路口機車、轎車相撞 22歲騎士送醫不治

苗栗客運元旦接手公路客運 12條路線優化整併變9條

鄰居從阿嬤房間走出來 苗栗男被控侵入住宅 一理由獲無罪確定

相關新聞

車位難求 桃園增建停車場

桃園市停車成本攀升，公有停車場費率由每小時30元調漲至40元，熱門區域的民間停車場收費更是公立收費1倍以上。桃園市交通局...

12路線苗栗公車 明年併為9條

亦捷科際整合今年10月爆發司機罷駛風波，經主管機關協調，苗栗客運於明年元旦開始接駛亦捷科際的苗栗縣公路客運路線，但原12...

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

桃園市平鎮區三安社區近年都選在耶誕節前夕打造環保耶誕樹，成為話題，今年社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨...

桃園停車費漲翻民眾哀號 交通局：爭取31億建停車位

桃園市停車成本持續攀升，公有停車場費率普遍由每小時30元調漲至40元，民間停車場在熱門區域更是水漲船高，平日每小時60元...

苗栗客運元旦接手公路客運 12條路線優化整併變9條

苗栗客運元旦接駛亦捷科際整合公司苗栗縣公路客運路線，原12條路盤點整併優化9條，縣府提醒調整後，影響後龍鎮、西湖鄉地區部...

改善違停 苗栗南苗市場停車場試營運

苗栗最大的傳統早市「南苗市場」周邊停車格一位難求，違停亂象多年難改，苗栗市公所為此爭取舊眷村空地闢建停車場，即日起至年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。