1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市平鎮區三安社區昨晚舉行「三安Fun聖誕·瓶安筷樂聖誕音樂節暨客家文創市集」，以1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，美麗點燈。圖／桃市府提供
桃園市平鎮區三安社區昨晚舉行「三安Fun聖誕·瓶安筷樂聖誕音樂節暨客家文創市集」，以1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，美麗點燈。圖／桃市府提供

桃園市平鎮區三安社區近年都選在耶誕節前夕打造環保耶誕樹，成為話題，今年社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，昨晚點燈。環保再利用的耶誕樹不僅傳遞環保永續價值，也是社區強大向心力的展現。

副市長蘇俊賓、市議員舒翠玲、陳韋曄、劉仁照、王珮毓等人昨晚到平鎮區出席「三安Fun聖誕·瓶安筷樂聖誕音樂節暨客家文創市集」。蘇俊賓說，他今年11月初跟著三安社區發展協會的志工，共同清洗玻璃瓶並組裝環保耶誕樹，很開心來見證耶誕樹點燈。

「這是廢棄物轉化為點燈儀式中最閃耀的藝術品。」蘇俊賓說，自己已是連續3年參與三安社區發展協會舉辦的環保耶誕活動，活動規模年年擴大，今年地方巧思透過廢棄酒瓶的再利用打造耶誕樹，這不僅是美學的呈現，更是環保意識的具體實踐。

三安社區發展協會理事長劉尚緯表示，感謝市府連年重視。這場環保節慶不僅成功推動永續觀念，更帶動整個社區共同參與。今年活動自下午展開便人潮絡繹不絕，參與人數突破600人，遠超預期規模，在寒冬中展現社區團結的暖心活力。

桃園市客家事務局指出，三安社區環保耶誕節結合各里辦公處力量推動永續生活。三安社區發展協會自2014年成立來，致力於老人關懷與公益服務，其創立的「福樂三安」品牌盈餘亦全數回饋社區。未來將持續透過文創與藝術，打造健康友善的成長環境。

桃園市平鎮區三安社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，昨晚美麗點燈。圖／取自桃園市議員陳韋曄臉書
桃園市平鎮區三安社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，昨晚美麗點燈。圖／取自桃園市議員陳韋曄臉書
桃園市平鎮區三安社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，展現資源再利用的價值。圖／桃市府提供
桃園市平鎮區三安社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨型耶誕樹，展現資源再利用的價值。圖／桃市府提供

