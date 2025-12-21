快訊

桃園停車費漲翻民眾哀號 交通局：爭取31億建停車位

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市公有停車場費率普遍由每小時30元調漲至40元，民間停車場在熱門區域更水漲船高。交通局表示，已爭取31億元補助，預計新增逾3000個停車位紓解停車荒。記者朱冠諭／攝影
桃園市停車成本持續攀升，公有停車場費率普遍由每小時30元調漲至40元，民間停車場在熱門區域更是水漲船高，平日每小時60元，假日時段甚至飆升至70至90元以上，讓民眾大喊吃不消。市府交通局表示，停車空間增幅趕不上人口及車輛成長速度，已積極透過前瞻計畫爭取31億元補助，預計新增逾3000個停車位紓解停車荒。

市府統計，全市現有188座公有停車場及737座登記有案的民間停車場，然而停車空間增幅明顯趕不上人口及車輛成長速度，供需失衡導致停車費率飆升，以桃園火車站周邊為例，部分停車場已從每小時40元調整為平假日差別收費制，假日時段每小時收費70元。

交通局表示，公有路外停車場收費標準係依據「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」制定，費率分為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚等7種類別，計時收費從每小時10元到60元不等。目前交通局轄管的公有路外停車場多數收費落在每小時20元至40元之間，會參考各停車場使用率及周邊市場行情調整。

民間停車場收費則依「停車場法」管理，業者須向交通局申請停車場登記證，檢附停車設施配置、收費辦法等文件，經審查通過後得營業收費。

交通局表示，考量停車供需平衡及市場機制，民間停車場費率由業者自行訂定，但在登記申請時會核定收費上限，目前約落在每小時百元左右。

為解決停車空間不足問題，交通局已向中央爭取前瞻計畫補助19案，核定補助金額約31億元。目前已完工13案，尚有6案執行中，包括9月剛啟用的中壢區中正公園地下停車場、中壢區中壢國小地下停車場、大園區停二立體停車場、桃園區廣一地下停車場、中壢區停十地下停車場及八德大湳森林公園停車場。

這些新增停車設施完工後，預計可增加2066格汽車停車位及1357格機車停車位，有望紓解桃園市停車一位難求的困境。

