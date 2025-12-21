快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗客運元旦接手公路客運 12條路線優化整併變9條

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗客運元旦接駛亦捷科際整合公司苗栗縣公路客運路線，原12條路盤點整併優化9條。記者范榮達／攝影
苗栗客運元旦接駛亦捷科際整合公司苗栗縣公路客運路線，原12條路盤點整併優化9條。記者范榮達／攝影

苗栗客運元旦接駛亦捷科際整合公司苗栗縣公路客運路線，原12條路盤點整併優化9條，縣府提醒調整後，影響後龍鎮、西湖鄉地區部分民眾搭乘，要特別注意。

亦捷科際整合去年9月16日起代駛新竹客運12條苗栗路線，因駕駛人力等問題，數度引發班次混亂，新竹市監理站最近公布，為更優質且穩定的客運品質，明年1月1日起9條路線改由苗栗客運接駛，無縫接軌並維持原有班次，客運服務不中斷。

苗客接駛9條路線，包括「5655」大湖-卓蘭（經八份）、「5656」苗栗-大湖、「5657」苗栗-獅潭、「5658」苗栗-新雞隆（經銅鑼）、「5659」苗栗-北河活動中心（經鶴岡）、「5661」大湖-中興、「5663」大湖-卓蘭（經景文）、「5664」苗栗-三義（經銅鑼），及「5669」苗栗-後龍（經十班坑）。

盤點路線整併優化3條，包括「5660」苗栗-福基、「5667」後龍-三湖（經龍港）2條路線，統計分析疫情過後，每月乘車僅5人，分別於今年11月27日及明年1月1日起停駛；另「5668」苗栗-通霄鎮公所（經後龍）因路線重複度較高，可以藉由「5669」及「5808」完整替代，此舉將可提升苗栗地區公路客運整體營運效率及駕駛員調度彈性，班次時刻表及無障礙班次服務，民眾可至公路客運即時動態資訊網，或下載ibus app查詢。

縣政府交通工務處指出，苗客運元旦起接手代駛原亦捷科際9條公路客運路線，部分班線將配合營運調整，影響後龍鎮、西湖鄉部分民眾，「5667」停駛，建議改搭「5669」，原搭乘「5668」，可改搭「5669」、「5808」，縣府將持續與相關單位合作，確保公車服務不中斷，並依搭乘需求滾動檢討路線與班次。

班次 新竹 元旦

延伸閱讀

鄰居從阿嬤房間走出來 苗栗男被控侵入住宅 一理由獲無罪確定

好消息！苗栗縣府下周將與新竹頂大簽約設立學院及實中

鍾東錦：苗縣新港高中預定地與大學合推實驗高中

苗栗海線地區出現輪胎大盜 最慘4輪都被卸走

相關新聞

苗栗客運元旦接手公路客運 12條路線優化整併變9條

苗栗客運元旦接駛亦捷科際整合公司苗栗縣公路客運路線，原12條路盤點整併優化9條，縣府提醒調整後，影響後龍鎮、西湖鄉地區部...

改善違停 苗栗南苗市場停車場試營運

苗栗最大的傳統早市「南苗市場」周邊停車格一位難求，違停亂象多年難改，苗栗市公所為此爭取舊眷村空地闢建停車場，即日起至年底...

新竹市「當我們圈在舊城」市集登場 市長高虹安：打造有溫度場域

新竹市政府20日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，現場集結舊城輔導店家與在地特色攤位20家，並安排舞台演出、市集巡...

泰雅語圖騰帶路！桃園羅馬公路打造原鄉友善新遊憩廊帶

桃園市復興區原鄉羅馬公路連接羅浮、馬武督兩地，公路順著山勢蜿蜒起伏，森林風景優美，是單車、重機族熱愛挑戰的路段。近年隨著...

張善政率親子團開箱綠線車站車廂 盼軌道工程種子萌芽

桃園捷運綠線北段七站預計明年底完工通車，市府今舉辦「捷運綠線 114 年工程成果參訪活動」，邀30組親子家庭開箱G13南...

影／南苗市場停車場今起試營運免費停 未來爭取改建現代化市場大樓

苗栗最大的早市「南苗市場」多年來停車困難，機車、汽車一位難求，停車亂象及採買市民冒險穿越道路的情況多年難以改善，苗栗市公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。