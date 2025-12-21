改善違停 苗栗南苗市場停車場試營運

苗栗最大的傳統早市「南苗市場」周邊停車格一位難求，違停亂象多年難改，苗栗市公所為此爭取舊眷村空地闢建停車場，即日起至年底試營運不收費。

苗栗市長余文忠昨與市代會主席陳仁杰及市公所團隊、市民代表、里長多人參加停車場啟用儀式，觀察停車場運作及路況改善情形，不少進場停車的市民直誇「很棒」。

隨著停車場啟用，南苗市場周邊中山路的停車格都已塗銷並畫紅線，穿越中山路畫設2處「綠底停穿線」，為保障消費民眾穿越馬路安全，苗栗縣政府也同意在該處設置紅綠燈分流人車，早市結束則恢復閃燈。

市公所表示，停車場有67個汽車格、202個機車格，各有2個身障優先格，預計明年元旦開始收費，目前規畫機車每次收費20元，停放未滿1小時免費，汽車則是第1個小時20元，之後每半小時計價一次，每次10元，單日上限180元。

余文忠表示，機車全天停放僅收20元，可能有機車格被長期占用疑慮，此部分他將邀攤商協會與代表會討論，進一步確認收費標準。