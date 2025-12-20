新竹市「當我們圈在舊城」市集登場 市長高虹安：打造有溫度場域

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
新竹市政府20日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集活動。新竹市府提供
新竹市政府20日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集活動。新竹市府提供

新竹市政府20日在東門街舉辦「當我們圈在舊城」成果市集，現場集結舊城輔導店家與在地特色攤位20家，並安排舞台演出、市集巡禮與互動體驗，呈現年度商圈再造復興計畫的整體成果，場面相當熱鬧。

市長高虹安也親自走訪現場，與市民互動交流，肯定店家一年來在品牌強化與服務精進上的努力，並感謝民眾對舊城商圈的持續支持。

高虹安表示，舊城區是新竹市最具文化底蘊的街區，市府透過舊城商圈輔導計畫協助青年創業者發展品牌，也陪伴老字號店家持續轉型，使舊城在保留歷史風貌的同時，更能以多元的方式展現舊城生活魅力。

她指出，店家在市府的資源及協力下，學習到如何導入及善用數位工具行銷、改善店面環境及提供創新服務等。透過成果市集向市民展示輔導成果，不僅讓店家的成長更具體可見，也讓更多人願意再度走進舊城、回到城市的文化核心，未來市府也將持續推動相關計畫，讓舊城成為最具溫度的城市生活場域。

產業發展處長嚴翊琦說明，今(114)年度舊城商圈再造復興計畫共輔導15家店家，從品牌敘事、店面形象到社群推廣皆展現具體成果，其中，「想・做書店」以Podcast節目建立內容平台，從書店視角訪談地方職人，透過聲音記錄推動舊城故事的延伸與傳播。

老字號「金德興棉被店」則新增品牌故事牆，呈現店家歷史與棉被製作流程，使工作空間轉化為可與消費者互動的敘事場域，進一步提升品牌的溫暖形象。

「814麗香冰店」與「吉草堂青草舖」今年完成招牌、價目牌與商品貼紙等視覺優化，強化店家辨識度與整體呈現；「文林堂」推出五款以新竹歷史為題的書籤，豐富舊城文化內容的延伸。

此外，計畫也支持青創品牌發展，「吉屋甜食」推出專屬的保冷袋，提升產品保存品質；「小食光餐吧」則透過社群影像拍攝提升線上能見度，呈現今年輔導成果已在老店與青創之間，形成多元且相互呼應的商圈面貌。

嚴翊琦表示，今日市集也邀集多家新竹在地業者共同參與，現場滿額贈活動深受民眾歡迎，許多市民藉由實際消費支持店家，讓成果市集更加熱絡。

展望未來，市府將持續推動舊城商圈再造，透過產業、文化與觀光整合，使舊城成為兼具歷史意象與生活美學的城市核心，也歡迎市民在日常生活中多加走訪舊城，體驗更多富含故事與情感的在地店家。

今日活動，包括新竹市議會市議員李國璋、黃美慧、徐美惠、中央形象商圈促進會理事長林瀛漳、總幹事呂正祥、新竹市觀光導覽協會理事長李文正，以及多位店家代表與里長皆到場共襄盛舉。

